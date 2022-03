Fortnite, arriva anche Assassin’s Creed: leak svela la skin di Ezio Auditore

Fortnite è diventato veramente un multiverso di proprietà intellettuali senza fine, e la prossima collaborazione sembra essere reale con Assassin’s Creed ed Ezio Auditore.

Il tempismo sarebbe a dir poco mefistofelico, visto che proprio oggi esce la Assassin’s Creed the Ezio Auditore Collection, anche su Nintendo Switch.

Un pacchetto di cui vi abbiamo parlato in queste ore anche sulle nostre pagine, con la recensione esaustiva della versione per la console ibrida di Nintendo.

Sempre oggi era arrivato un altro aggiornamento molto importante in Fortnite, che introduce uno dei personaggi più attesi proveniente dal mondo Marvel.

Dopo aver accolto tutti i personaggi videoludici che vi vengono in mente, compresi quelli del cinema e star di Hollywood come The Rock, anche le superstar del mondo dei videogiochi arrivano in Fortnite.

Ezio Auditore è probabilmente uno degli eroi più famosi della cultura pop, visto che è stato il simbolo dei videogiochi (e lo è ancora) per tantissimi anni.

Il protagonista di Assassin’s Creed II, con una intera trilogia a lui dedicata, è il personaggio più amato della saga di Ubisoft e, stando a numerose fonti, arriverà anche nel battle royale di Epic Games.

Sono tanti i content creator e le pagine affini a Fortnite che hanno pubblicato non solo la skin, ma anche la pagina del negozio a lui dedicata.

Ecco come sarà Ezio Auditore nel gioco:

A look at the Ezio Auditore Outfit in the Locker! #Fortnite pic.twitter.com/yAGymUdo4P — Fortnite News (@FortniteBR) March 1, 2022

Qui sotto, invece, trovate la pagina dell’armadietto dedicata:

Locker Showcase of Ezio Auditore pic.twitter.com/dKtHLHsCgz — GhostScissors – Fortnite Leaks (@GhostScissors_) March 1, 2022

Insomma, sembra proprio che manchi solo una conferma per dare per scontato che Ezio Auditore sarà uno dei prossimi personaggi a far parte del carrozzone di Fortnite.

Di recente i giocatori erano stati deliziati con un gradito ritorno, una delle armi più amate dagli appassioanti, che era stata aggiunta in un update.

E nel futuro ci saranno degli altri colpi di scena, a quanto pare, perché anche John Cena potrebbe far parte del roster sconfinato di personaggi del gioco.