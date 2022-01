Fortnite, il nuovo update è “mostruoso”: tornano i Pinnacoli Pendenti!

Oggi, 18 gennaio, è sicuramente un gran giorno per Fortnite, visto e considerato che è disponibile un nuovo aggiornamento davvero molto ricco di novità.

Tutti quelli che hanno iniziato a giocare al battle royale sin dal primo capitolo saranno sicuramente molto felici delle aggiunte incluse nel nuovo update.

E se il ritorno del gioco sui canali iOS aveva già infuso un bel po’ di positività nel cuore di moltissimi utenti, l’aggiornamento v.19.10 sarà un’ulteriore ventata di aria fresca.

Del resto, già nelle scorse le prime informazioni lasciavano presagire il ritorno di qualcosa di clamoroso, cosa questa che a quanto pare sembra essersi avverata.

Com’è possibile leggere nel sito ufficiale di Epic, il nuovo update di Fortnite permetterà di giocare in sella a gigantesche creature note come Klombo, oltre al ritorno davvero molto gradito dei Pinnacoli Pendenti.

«Da tempo si ipotizza la presenza di una grande creatura sull’isola, che purtroppo non è mai stata trovata. Fino a ora! E in realtà non è proprio “una”: ce ne sono diverse a spasso per l’Isola. Non preoccuparti, comunque: nonostante le dimensioni enormi, queste creature chiamate Klombo sono completamente pacifiche. Beh, finché qualcuno non le provoca», si legge nel post ufficiale.

E ancora: «Come possono aiutarti in battaglia questi giganti gentili? Scala la loro coda per raggiungere lo sfiatatoio sulla testa, poi fatti scagliare in alto a grande distanza per sfuggire a una situazione difficile. Inoltre, è noto che starnutiscono oggetti dopo aver fatto qualche spuntino!»

I Klombo hanno un’alimentazione molto variegata, incluse le cosiddette Klombacche da raccogliere nell’arena: quando i Klombo ne mangeranno a sufficienza, regaleranno nuovi oggetti.

«Il disgelo sull’Isola continua, e Pinnacoli Pendenti è emerso da sotto la neve e il ghiaccio! Fai un giro in città con questo classico PDI uscito dal passato di Fortnite», si legge.

«Costruisci in cima alla sua inconfondibile torre dell’orologio, fai irruzione negli appartamenti, fermati nei ristoranti, combatti nel garage sotterraneo, assalta l’ufficio delle Assicurazioni Ordinaria amministrazione e altro ancora nella tua escursione urbana.»

Il nuovo aggiornamento 19.10 per Fortnite include anche una serie di correzioni, oltre a nuove armi come una mitraglietta d’assalto e un fucile pesante automatico.

Ricordiamo che il battle royale non si è fermato neanche a Natale, visto che in quell’occasione è stato lanciato un apprezzato personaggio della saga Star Wars.

Per concludere, avete letto anche che in futuro Epic Games potrebbe decidere di includere nel battle royale anche una modalità open world sandbox mai vista prima.