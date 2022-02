Fortnite, l’aggiornamento di domani potrebbe nascondere qualche sorpresa

Fortnite, il battle royale di Epic Games, ha raggiunto livelli di notorietà davvero fuori scala, grazie anche e soprattutto ad aggiornamenti ripetuti e costanti rilasciati dal team Epic Games.

Il gioco sta infatti ricevendo in queste settimane un gran numero di patch correttive e non solo, in grado di ampliare i già notevoli contenuti del titolo.

Ad esempio, il battle royale e Uncharted si sono di recente “fusi” in un nuovo crossover esclusivo, davvero molto interessante.

Senza contare anche tutte le novità della cosiddetta settimana Arcomania, con tante nuove armi e feature rese disponibili al giocatori di tutto il mondo. A partire da domani, però, sarà il turno di altre novità che promettono faville.

Come riportato dal sempre affidabile insider Shiina, sembra proprio che il 1 marzo 2022 Fortnite si aggiornerà con contenuti di un certo peso, incluse varie sorprese inaspettate.

Tra queste, il leaker segnala le seguenti aggiunte:

– New Spider-Man outfit (Encrypted) – New Weekly Challenges – New Wild Weeks – Maybe unvaulted "Revolver"..? – More collabs – Quests related to "The Paradigm" – Hopefully more "Fortnite Original" cosmetics during downtime? – And even more!

Chiaramente, la cosa più interessante è il nuovo omaggio relativo all’universo di Spider-Man, dopo le collaborazioni delle scorse settimane in occasione dell’uscita nelle sale di No Way Home.

Non è chiaro infatti se possa trattarsi dell’ingresso in scena di un villain (magari il tanto atteso Doctor Octopus) oppure di Gwen Stacy (o Spider-Gwen) o addirittura Miles Morales, il celebre Spider-Man di Harlem. Staremo a vedere.

Sempre Shiina ha poi confermato che il leak sembra essere stato confermato dalla stessa Epic, quindi l’annuncio ufficiale è questione di ore.

Epic confirmed it on their website on the day Chapter 3 launched, and the text can still be found on their website today.

Whenever I say that we will get another Spider-Man outfit in the Item Shop, it is NOT a leak, but OFFICIAL information from Epic Games itself. https://t.co/nDaWTYDehz

— Shiina (@ShiinaBR) February 28, 2022