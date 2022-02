Nuovo aggiornamento per Fortnite, con un ritorno gradito

Fortnite, il battle royale di Epic Games, ha ormai conquistato milioni di fan in tutto il mondo, grazie anche al continuo rilascio di patch e update a cadenza regolare.

Il gioco ha infatti ricevuto in queste ore l’aggiornamento 19.30, il quale mostra anche il ritorno degli Archi nella Soluzione rapida rilasciata nella giornata di ieri.

Se di recente il battle royale e Uncharted si sono quindi incontrati in un nuovo crossover esclusivo, le novità non sono finite qui.

Come rivelato nel sito ufficiale dello sviluppatore, da ieri (22 febbraio) e fino alle 14:59 del primo marzo, Archi fiammeggianti primordiali, Archi primordiali puzzolenti, Archi esplosivi meccanici, Archi meccanici Onda d’urto e le Frecce appariranno in giro per l’isola e nei forzieri.

Come si legge nel post del blog, «una volta che gli archi saranno tornati nel passato e che saranno terminati gli incarichi della settimana Arcomania, una nuova settimana a tema avrà inizio il 1 marzo alle 15:00 ora italiana.»

L’hotfix 19.30, uscito settimana scorsa, ha anche introdotto tutta una serie di novità, come l’eliminazione della schermata iniziale di gioco, oltre al fatto che verrete trasportati direttamente nella Lobby per scegliere la modalità che volete giocare.

Come note sulle competizioni, Epic ha chiarito che le aggiunte della settimana Arcomania non sono incluse nelle playlist competitive.

Le battaglie di archi e completa gli incarichi della settimana Arcomania serviranno in ogni caso a guadagnare PE aggiuntivi, cosa questa che non mancherà di appassionare un bel po’ di giocatori.

Ma non solo: da poco sono stati introdotti i comandi giroscopici opzionali, grazie alla collaborazione con Julian “Jibb” Smart.

Inoltre, avete letto che che la prossima novità del battle royale di Epic potrebbe essere la collaborazione con il celebre wrestler, nonché attore di successo, John Cena?