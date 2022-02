Fortnite invade il Marvel Universe, ma fuori dal battle royale

Fortnite, il battle royale di Epic Games, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, grazie anche alla sua capacità di andare fuori dallo schemi.

Il gioco ha infatti più volte lasciato il mondo dei videogiochi, per toccare anche altri medium di un certo interesse come quello legato ai fumetti.

I fan ricorderanno infatti il crossover coi personaggi DC per la mini saga di Batman Fortnite Punto Zero, divenuta in breve tempo un fenomeno niente male.

Ora, come riportato da GamesRadar+, è ora il turno di un nuovo progetto legato questa volta ad alcuni tra i più celebri personaggi dell’universo Marvel.

Marvel Comics ha deciso di collaborare nuovamente con Epic Games per un’altra avventura ambientata nel mondo del popolarissimo gioco di battaglia Fortnite con una nuova serie limitata a fumetti intitolata Marvel X Fortnite: Zero War.

Questa seguirà la precedente collaborazione tra Marvel e Epic per Nexus War, che ha aggiunto storie a tema Fortnite a numerosi titoli Marvel Comics.

Nella mini saga gli eroi e vari personaggi di Fortnite sono intrappolati in una “guerra senza fine” che può essere fermata solo recuperando e utilizzando il potere dei cosiddetti ‘Zero Shards’ di ‘Zero Point Energy’.

Le prime stampe di tutti e cinque i numeri di Marvel x Fortnite: Zero War includeranno anche codici di download per i cosmetici di Fortnite, gratuiti per chiunque acquisterà gli albi a fumetto, scritti da Christos Gage e da Donald Mustard – chief creative officer di Epic Games – con i disegni di Sergio Davila e le copertine di Leinil Francis Yu.

Ancora nessuna conferma per quanto riguarda un’uscita nel nostro paese, magari editi da Panini Comics come accaduto con gli albi dedicati a Batman.

Avete letto che di recente il battle royale e Uncharted si sono quindi incontrati in un nuovo crossover esclusivo davvero notevole?

E che da poche ore il gioco di battaglia reale ha ricevuto un importante aggiornamento che include anche un ritorno eccellente?