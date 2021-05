Fortnite, la nuova Stagione porterà il Dio dell’inganno Marvel (e non solo)?

Sono mesi molto, ma molto ricchi per Fortnite, il battle royale di Epic Games che non ha certo bisogno di presentazioni.

Che sia su console PlayStation o Xbox, PC o addirittura Nintendo Switch, il titolo ha ancora una mole di giocatori realmente sorprendente, che a quanto pare non sembra voler assolutamente calare.

Gran parte dell’appeal è dovuto anche e soprattutto al continuo inserimento di bonus ed extra di ogni genere, grazie ad aggiornamenti costanti rilasciati online dal team di sviluppo.

Ora, sembra che in una delle schermate di caricamento in vista dell’imminente aggiornamento di Fortnite, che lo porterà alla versione 16.50, si possa intravedere di sfuggita la sagoma di un personaggio molto noto ai fan del Marvel Universe.

Stiamo parlando di Loki, il Dio dell’Inganno reso celebre nell’MCU grazie all’interpretazione di Tom Hiddleston (che rivedremo a breve nella serie Disney+ dedicata al personaggio).

Dallo screen è possibile notare il caratteristico elmo con le corna, oltre al bastone visto anche nel primo film dedicato agli Avengers.

Any predictions for when/how Thor & Loki will be introduced in Season 7? 😳 pic.twitter.com/UHY2Hfpcf3 — HYPEX (@HYPEX) May 25, 2021

Ma non solo: in una seconda schermata di caricamento è possibile vedere anche suo fratello adottivo, Thor. Con molta probabilità, anche lui sarà incluso come skin scaricabile solo prossimamente.

Ricordiamo infatti che l’aggiornamento 16.50 di Fortnite sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi, 25 maggio, rappresentando di fatto l’ultima informata di contenuti prima dell’attesa Stagione 7 del battle royale (di cui Loki e Thor potrebbero fare parte).

Tra le novità in arrivo, anche un bel numero di aggiunte alla Modalità Creativa, la quale permetterà ora ai giocatori di esaminare e supervisionare spazi ancora più vasti rispetto a prima.

Sicuramente, trattandosi di un gioco in grado di racimolare guadagni davvero stellari, le sorprese dureranno anche nei prossimi mesi.

Ricordiamo anche che Panini Comics ha da poco portato in Italia il fumetto crossover Batman/Fortnite Punto Zero, divenuto un fenomeno in tempi record, visto che i primi numeri della miniserie sono letteralmente andati a ruba.