Fortnite e Coca-Cola ci regalano l’evento più cyberpunk di sempre

Oltre ad essere un videogioco inarrestabile, Fortnite è un veicolo pubblicitario molto attraente, anche per aziende gigantesche come Coca-Cola.

Il battle royale di Epic Games è stato in grado di scuotere il mercato dei videogiochi, diventando un vero e proprio fenomeno di costume e culturale.

Abbiamo imparato a vedere le cose più improbabili accadere all’interno di Fortnite. Potevate pensare, ad esempio, di vedere le icone PlayStation più famose come personaggi giocabili?

Per non parlare di The Rock che non è nel gioco nei panni di sé stesso, ma come uno dei personaggi storici della lore del battle royale.

E proprio quando pensavamo che Fortnite potesse raggiungere un punto massimo nel suo proporre attività ed eventi, arriva Coca-Cola.

L’azienda che produce la famosa bevanda ha creato una sua isola, chiamata Pixel Point, all’interno della modalità Creativa di Fortnite. Un’isola con quattro mini-giochi multiplayer “ispirati dai sensi”, qualunque cosa significhi.

Pur non trattandosi di un crossover ufficiale con il battle royale, l’iniziativa serve a lanciare un nuovo marchio della Coca-Cola, chiamato Byte.

Si tratta di un’edizione limitata al “gusto pixel”, una bevanda nata nel metaverso e pensata per soddisfare i videogiocatori. Che sapore hanno i pixel? Bella domanda.

Se già può suonare strano la creazione di un evento virtuale per lanciare una bevanda, che verrà venduta nel mondo reale, c’è un altro colpo di scena.

Potrete provare in anteprima Coca-Cola Byte, che verrà commercializzata nelle prossime settimane, all’interno di Fortnite. Il vostro avatar potrà berla, ma sarà solo lui a sapere il reale gusto dei pixel.

Potrete farla bere anche ad Ezio Auditore, che da oggi è uno dei nuovi personaggi all’interno di Fortnite.

Chissà se questa iniziativa sarà accolta meglio dell’ultima pubblicità di Coca-Cola a tema gaming, che era stata massacrata dai giocatori.

Fortnite è capace di accogliere le cose più incredibili, ormai l’abbiamo capito, ma anche di creare attività di beneficenza dagli esiti stupefacenti.