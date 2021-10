Coca Cola, la pubblicità a tema gaming è la più odiata di sempre

Se c’è un’azienda che sa fare delle pubblicità quella è sicuramente Coca Cola, con la bibita più famosa al mondo che ha inventato anche il Babbo Natale più famoso.

L’azienda, e il marchio della bibita ovviamente, è sempre stata anche molto attenta alle tendenze, ed oggi sicuramente ha senso avventurarsi nel mondo del gaming.

C’è chi, nelle pubblicità videoludiche, ha immaginato come possa essere la vita reale con le dinamiche tipiche dei videogiochi ad esempio.

Ma quello che è successo a Coca Cola, invece, è qualcosa che ricorda l’ultima apparizione di GTA 5, che ha scatenato l’odio dei videogiocatori.

Coca Cola ha di recente pubblicato una nuova pubblicità, il cui tema è il mondo dei videogiochi. Precisamente una serie di spot che, come spesso accade, raccontano una storia.

Probabilmente l’avrete anche vista, perché appare in questi giorni su Twitch e, in generale, nei meandri del gaming. Il problema è che, come riporta Gamespot, ai giocatori non sta piacendo affatto.

Nel momento in cui scriviamo, il video (che trovate qui sotto) ha più di 9200 dislike e meno di 900 like. È probabilmente la pubblicità più odiata di Coca Cola di sempre.

“Real Magic”, questo il nome della serie di spot, racconta la vita di un videogiocatore e del suo avatar in un mondo di finzione che ricorda un po’ Warcraft e un po’ un moba in stile League of Legends.

Il giocatore è coinvolto in un torneo professionistico, ed è in un momento di difficoltà. Si fa un sorso di Coca Cola e le cose prendono un’altra piega, quando riesce ad entrare anche nel mondo di gioco e dare una mano al suo avatar.

Il claim pubblicitario recita «siamo ad una Coca di distanza», perché la Coca Cola unisce le persone secondo lo spot. I giocatori non sono d’accordo, e stanno subissando il primo trailer, così come gli altri spot che sono stati pubblicati in seguito.

Pare proprio che i giocatori abbiano trovato un altro bersaglio dopo eFootball, che nel frattempo sta venendo perculato in lungo e in largo.

Ma le reazioni dei giocatori sanno anche essere positive come l’annuncio di Sora su Smash, basta solo capire di che cosa si parla e che cosa vogliono.

Per quanto riguarda Twitch, invece, la piattaforma di streaming non se la sta passando bene perché è stata vittima di un attacco informatico.