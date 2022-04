Fortnite aiuta l’Ucraina: la cifra raccolta per beneficenza è stupefacente

Che Fortnite sia un videogioco in grado di smuovere mari e monti è ormai noto, e non poteva non schierarsi per supportare l’Ucraina.

Il battle royale di Epic Games è stato in grado di scuotere il mercato dei videogiochi, diventando un vero e proprio fenomeno di costume e culturale.

Un titolo che, nonostante tutto, continua a rivoluzionarsi anche se non ne avrebbe bisogno: di recente è arrivata una delle modalità più richieste.

Mentre rimbalza tra un tribunale e l’altro, per motivazioni sempre più particolari che sfiorano l’assurdo alle volte.

Come tante altre realtà internazionali del mondo dei videogiochi, anche Fortnite ha voluto dare una mano per supportare l’Ucraina in questo momento difficile.

Tramite i propri canali ufficiali, Epic Games ha sfruttato la grande community del battle royale per iniziare una raccolta fondi a supporto del paese invaso dalla Russia.

Una raccolta indirizzata all’Unicef, e ad un’altra serie di organizzazioni non governative che si occupano di sostenere e tutelare i rifugiati di ogni tipo.

Poco fa i canali di Fortnite hanno diffuso il risultato di questa bella operazione e, nonostante la potenza del brand, la cifra fa sempre impressione.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.

Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn

— Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2022