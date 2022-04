I due Assassini più famosi di sempre arrivano in Fortnite

Sono giornate particolarmente ricche per i giocatori di Fortnite, visto che da poco è stato annunciato l’ingresso di due dei più amati protagonisti della saga di Assassin’s Creed.

Il battle royale ha infatti intenzione di rendere il Capitolo 3 della Stagione 2 assolutamente memorabile, oltre che piena zeppa di novità di rilievo.

Se già durante la giornata di oggi è stato il turno di un nuovo e importante aggiornamento, a breve sarà il momento di un ingresso in scena altrettanto emozionante.

Come riportato anche su Twitter, Epic ha infatti confermato che Ezio ed Eivor faranno il loro debutto nel titolo di battaglia reale davvero molto presto.

Il costume Ezio Auditore sarà infatti disponibile nel negozio oggetti a partire dall’8 aprile 2022 alle 2:00, ora italiana (via sito ufficiale).

Questo include il piccone Lama celata di Ezio: per equipaggiare questo piccone, basterà usare l’emote Colpo dell’assassino incorporata nel costume.

Ma non solo: il costume Eivor Varinsdottir sarà disponibile nel negozio oggetti a dallo stesso giorno alla stessa ora, con lo stile alternativo Ammantata del costume.

Inoltre, con il costume di Eivor saranno inclusi il dorso decorativo Scudo di Eivor e il piccone Asce del clan del Corvo, oltre al deltaplano Drakkar di Morso di lupo, disponibile nel Negozio oggetti.

Da sottolineare che sia il dorso decorativo che il piccone di Eivor includono l’emote incorporata Grido di guerra vichingo.

Il costume Ezio Auditore, quello di Eivor e tutti gli oggetti a tema Fortnite x Assassins’ Creed potranno essere acquistati singolarmente o tutti assieme nel Bundle Racconti dall’Animus.

La notizia arriva dopo che Epic Games ha chiesto agli utenti una domanda molto delicata, ossia quale fucile resterà nella nuova Stagione.

Infinem l’iniziativa umanitaria con cui Fortnite ha da poco ottenuto fondi per aiutare le ONG dell’Ucraina ed ha raccolto una cifra sorprendente in appena due settimane.

Fortnite ha in ogni caso tantissimi gadget che trovate facilmente su Amazon Italia, e tutti a prezzi davvero ottimi! Non fateveli scappare per nessuna cosa al mondo.