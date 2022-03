Fortnite cambia tutto: la nuova stagione rimuove la feature più importante

Epic Games ha deciso di voler fare le cose in grande per la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3, svelando a sorpresa di essere a pronta a rinunciare, almeno temporaneamente, alla feature più importante del titolo.

Da quando venne lanciato ufficialmente, le costruzioni hanno da sempre rappresentato un aspetto fondamentale del gameplay di Fortnite, ma sembra proprio che per il momento i giocatori dovranno iniziare a farne a meno.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato che questa sarà una delle più grandi novità del Capitolo 2, che ha anche confermato l’arrivo di un protagonista Marvel molto importante.

Come riportato da PC Gamer, questo cambiamento viene spiegato nell’ultimo trailer ufficiale come parte del piano dei nuovi cattivi, che hanno utilizzato un congegno in grado di disattivare tutte le costruzioni dei giocatori.

Non c’è però alcun tempo per metabolizzare la cosa, dato che sull’isola di Fortnite è appena arrivato il Dr. Strange, accompagnato da tantissimi altri personaggi come Iron Man per salvare la situazione e offrire il proprio aiuto ai fan.

La conseguenza delle azioni dei villain ha però comportato l’impossibilità di realizzare costruzioni nella modalità default: per bilanciare appropriatamente tale rivoluzione, adesso i giocatori avranno uno scudo aggiuntivo che potrà rigenerarsi anche dopo essere arrivato a 0, consentendo così maggiore protezione.

La Stagione 2 del Capitolo 3 richiederà maggiormente l’utilizzo dei veicoli per essere sempre in movimento, motivo per il quale sono stati aggiunti gli Acchiappamucche per aumentarne la forza di speronamento, oltre alle torce per poterli riparare.

Gli amanti delle costruzioni non dovranno però preoccuparsi: anche se la modalità default non vedrà più il loro utilizzo, i giocatori potranno continuare a utilizzarle in tutte le altre varianti disponibili, tra le quali c’è anche la modalità competitiva.

La rivoluzione attuata da Epic Games potrebbe essere un esperimento per capire se è possibile introdurre una modalità senza costruzioni, una feature richiesta a lungo dalla community e che potrebbe attrarre un maggior numero di utenti: non resta che divertirsi con il nuovo aggiornamento e scoprire le novità che attendono i fan del battle royale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che fino al 25 marzo i fan che prenoteranno Tiny Tina’s Wonderlands potranno ricevere gratis un nuovo bonus su Fortnite per festeggiarne il lancio.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha comunque costretto gli sviluppatori a prendere seri provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori professionisti, che non potranno più ricevere premi in denaro.