Fortnite, arriva la skin di un campione davvero pazzesco?

Davvero sorprendente come la Stagione 7, Fortnite Capitolo 2 continui a proporre nuovi contenuti giorno dopo giorno, ingigantendo ancora di più in più grande free-to-play della storia dei videogiochi.

Il battle royale di Epic Games è infatti una fonte inesauribile di novità, complice il supporto totale rivolto dagli sviluppatori verso la loro “creatura”.

Considerando infatti quanto è in grado di incassare al minuto il titolo in questione, non sorprende che la fine sia davvero molto, ma molto lontana.

Dopo che a luglio è già arrivata la skin dedicata al Dio dell’Inganno dell’Universo Marvel, ora sulla bocca di tutti anche grazie alla serie Loki su Disney+, è ora il turno di un personaggio realmente esistente altrettanto fenomenale.

Un leaker davvero molto affidabile ha infatti anticipato l’arrivo di una gustosa new entry tra le skin ispirate alle icone dello sport: stiamo parlando di LeBron James.

Il celebre campione di basket (più in particolare dei Lakers), che vedremo prossimamente anche nel film Space Jam New Legends, dovrebbe infatti fare la sua apparizione in Fortnite davvero molto presto.

A confermare ufficiosamente la cosa è ShiinaBR, fonte davvero interessante quando si tratta di indiscrezioni legate al battle royale di Epic.

Tramite un tweet, il leaker ha infatti annunciato che la prossima skin dedicata alle icone sarà basata proprio su LeBron.

Nonostante in precedenza fosse atteso per la fine del 2020, la cosa più ovvia è che il campione dell’NBA possa essere incluso in concomitanza con l’arrivo nei cinema del sequel di Space Jam, previsto per il 23 settembre 2021 in Italia.

