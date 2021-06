Fortnite: arriva una funzionalità richiesta sin dal lancio?

Con l’ingresso della Stagione 7, Fortnite Capitolo 2 ha portato all’interno del titolo free-to-play una serie novità davvero niente male.

Il battle royale di Epic Games non ha in ogni caso intenzione di fermarsi, grazie a una valanga di bonus ed extra rilasciati a cadenza regolare.

Dopo che gli sviluppatori hanno reso disponibili per tutti alcuni strumenti e funzionalità presenti nell’Epic Online Services, è ora il turno di una novità davvero molto interessante.

Stando alle voci circolanti, Fortnite aggiungerà finalmente una funzionalità che i fan chiedono da molto tempo, addirittura dal giorno del lancio del free-to-play.

Secondo il noto leaker di Fortnite HYPEX, Epic Games aggiungerà infatti un pulsante ‘Continua a giocare insieme’, consentendo quindi alle squadre di rimanere unite in Squad, Duos e Trios.

Sottolineiamo che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale al riguardo, sebbene l’insider che ha messo in giro il rumor non sembra averne sbagliata quasi nessuna quando si parla di anticipazioni e novità in arrivo nel battle royale più giocato di sempre.

Dato che altri giochi simili – come ad esempio Call of Duty Warzone – consentono ai team di restare uniti, non sarebbe così sorprendente vedere che anche nel gioco Epic Games venga finalmente implementata questa funzione.

In caso ciò accadesse per davvero, si tratterebbe di un grande cambiamento, accolto a braccia aperte dalla community di Fortnite.

