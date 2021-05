Elden Ring e Final Fantasy XVI potrebbero essere all’E3: annunciati nuovi partecipanti

Quello con l’E3 2021 sembrava un appuntamento quasi impossibile, ma ESA sta capovolgendo le carte sul tavolo. Dopo aver saltato a pie’ pari l’appuntamento del 2020 a causa della pandemia, infatti, quella che è nota per essere sempre stata la più importante fiera videoludica al mondo sta continuando a muovere i fili per questa nuova giovinezza digitale, a cui prenderanno parte diversi publisher.

Sapevamo che ci sarebbero state compagnie come Xbox e Nintendo, così come era confermata l’assenza di PlayStation – che risale a prima del nuovo format digitale, considerando che Sony aveva già risposto assente nell’ultima edizione fisica della fiera statunitense. Tuttavia, apprendiamo oggi che non mancheranno gli ospiti d’onore dell’E3 2021.

L'E3 2021 sarà l'occasione per novità anche su Elden Ring, visto il coinvolgimento di Bandai Namco?

In un tweet pubblicato sui suoi canali ufficiali, infatti, l’ESA ha fatto sapere che in diversi hanno confermato la loro presenza all’evento, dove – assicurano gli organizzatori – sveleranno «delle notizie importantissime per entusiasmare i fan». Questa informazione, unita ai nuovi nomi che si aggiungono all’elenco dei partecipanti, può fare volare la fantasia degli appassionati: saranno della kermesse, infatti, anche Bandai Namco (sarà la volta di Elden Ring?) e Square Enix (ci saranno novità per Final Fantasy XVI?). Con loro, oggi sono state confermate anche SEGA, XSEED Games, Gearbox, Freedom Games, Devious Eye, Turtle Beach, Verizon e Binge.com.

Hope you’re getting hungry cause we’ve got more chefs in the kitchen for this year’s #E32021! Our newest additions: SQUARE ENIX, SEGA, BANDAI NAMCO, XSEED Games/Marvelous USA, Gearbox Entertainment, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon & Binge dot com! pic.twitter.com/DeIB6zFjTX — E3 (@E3) May 6, 2021

Questo significa che, allo stato attuale, la line-up dell’E3 2021 è così formata, come riassunto da GameSpot:

Nintendo

Xbox

Capcom

Ubisoft

Take-Two

Warner Bros. Games

Square Enix

Koch Media

Sega

Bandai Namco

Gearbox

Turtle Beach

Verizon

Binge.com

Devious Eye Entertainment

Freedom Games

Xseed/Marvelous USA

Nei giorni scorsi, invece, Konami aveva annunciato la sua defezione, facendo sapere di non poter più prendere parte all’evento per incompatibilità con i tempi tecnici che le servirebbero per presentare delle novità.

L’E3 2021 si svolgerà dal 12 al 15 giugno prossimi e sarà un evento solamente digitale. Secondo gli organizzatori, questo consentirà l’accesso a un pubblico ampio come mai prima d’ora, garantendo contemporaneamente di scoprire i nuovi videogiochi sia agli addetti ai lavori che agli appassionati, senza doversi spostare fisicamente in tempi di pandemia.

L'E3 2021 sarà solamente digitale e si terrà dal 12 giugno

Nelle scorse ore è stato confermato che anche la Gamescom di agosto sarà un evento solamente digitale, nonostante si stesse vagliando la possibilità di proporlo come ibrido: così non sarà e, come già avvenuto lo scorso anno, gli appuntamenti si terranno online sia per gli addetti ai lavori che per gli appassionati. Come sempre, sulle pagine di SpazioGames seguiremo da vicino tutte le kermesse – digitali o in presenza fisica che siano.

Le recenti voci su Elden Ring si sono fatte contraddittorie: in queste settimane infatti si è parlato di un possibile slittamento del gioco, che inizialmente sembrava invece destinato a uscire quest’anno. Tuttavia, vedremo se l’E3 sarà l’occasione per saperne di più direttamente da Bandai Namco e da FromSoftware.