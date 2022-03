Forspoken e il suo mondo su PS5 sono esagerati nel nuovo gameplay trailer

Dopo l’annuncio delle scorse ore, che lo ha visto venire rinviato dal prossimo mese di maggio all’11 ottobre, ecco che Forspoken è tornato in prima fila durante lo State of Play attualmente in svolgimento.

Il titolo, pubblicato da Square Enix e sviluppato da Luminous Productions, si è mostrato in un trailer gameplay che voleva svelare da vicino la varietà delle ambientazioni dell’open world che potremo vivere su PS5. Abbiamo visto la protagonista in azione anche a tu per tu con diverse creature, mentre gli ambienti intorno a lei andavano da rigogliosi boschi ad altre aree più rocciose.

Potete vedere il video in prima persona direttamente in embed qui sotto nella nostra notizia.

State of Play è attualmente in svolgimento e vi raccomandiamo di consultare il nostro recap per non perdere nessuna delle notizie che arriveranno dall’evento di casa PlayStation.