Final Fantasy XVI, perché sappiamo poco del gioco? Ce lo dice Yoshida

Final Fantasy XVI è sicuramente molto atteso dagli appassionati della saga Square Enix, specie per il fatto che si tratta di uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita su PS5.

In un’intervista con la sezione gaming del Washington Post (via PSU), il director Naoki Yoshida ha dichiarato che lui e il team di sviluppo attualmente al lavoro sul gioco non vogliono rivelare troppe informazioni sul titolo prima del tempo, evitando così di dare adito a speculazioni, o peggio, impressioni falsate.

Nell’intervista, Yoshida ha affermato che «non vogliamo mostrare qualcosa a metà cottura e causare così speculazioni sul titolo». Naoki ha poi proseguito dichiarando che «per ciascun fan di Final Fantasy, a seconda di quale Final Fantasy è nelle sue corde, la sensibilità lo porterà a emozionarsi per cose totalmente differenti».

Tutti avranno quindi una loro visione di quello che dovrebbe essere il prossimo Final Fantasy, tanto che mostrarlo in anticipo sui tempo indurre le persone a “crearsi aspettative”. E quelle aspettative potrebbero non essere soddisfatte a dovere.

È anche probabile che la compagnia voglia evitare le lunghissime campagne marketing di Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake, entrambi mostrati troppo presto. Yoshida ha poi concluso il suo discorso:

Con Final Fantasy XVI, ogni volta che riveliamo maggiori informazioni sul progetto, decideremo mostrare che tipo di gioco sarà e che tipo di emozione trasmetterà.

Ricordiamo che a ottobre dello scorso anno Square Enix ha aperto il sito teaser ufficiale del gioco con tanto di logo di PS5, confermando così il lancio in esclusiva temporanea sulla console next-gen di Sony, oltre a un mucchio di informazioni sui personaggi principali e il mondo di gioco.

La data di uscita di Final Fantasy XVI, atteso su PS5 e (probabilmente) su PC, non è ancora stata resa nota. Tenete d’occhio le pagine di SpazioGames per tutti i dettagli sul gioco.