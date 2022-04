Final Fantasy XIV si aggiorna e nulla sarà più come prima

Oggi inizia un nuovo capitolo per l’acclamatissima storia di Final Fantasy XIV con l’uscita del primo grande aggiornamento dopo il lancio di Endwalker, ovvero la patch 6.1, “Newfound Adventure”.

Il team di sviluppo ha saputo riprendere in mano le sorti del celebre ma bistrattato MMO della saga di Square Enix, riuscendo a recuperare molto del terreno perduto.

Se già l’idea di proporlo gratis si è rivelata vincente, è ora il turno di novità altrettanto interessanti, che non mancheranno di smuovere le acque.

Quest’ultima patch, come reso noto via comunicato stampa, dà inizio a una nuova storia per il Warrior of Light, aggiungendo anche una vasta serie di nuovi contenuti e miglioramenti per il supporto di un’esperienza accessibile in solitaria.

Tra queste modifiche troviamo dei cambiamenti a vari duty di basso livello della storia principale e anche l’aggiunta del nuovo Duty Support System, che offre ai giocatori l’opportunità di completare insieme a dei PNG dei dungeon e trial a 4 giocatori della storia principale di A Realm Reborn in versione 2.0.

Ma non solo. Per supportare ulteriormente un’esperienza di gioco accessibile in single player sono state anche apportate delle importanti revisioni a Cape Westwind e ai duty successivi.

Il Duty Support System verrà anche ampliato negli aggiornamenti futuri per supportare i contenuti della patch di Final Fantasy XIV, oltre ai contenuti di Heavensward e quelli successivi.

Il trailer della patch 6.1 è visionabile poco sotto:

Ma non è tutto: l’evento stagionale chiamato Hatching-tide prenderà il via domani, 13 aprile, e andrà avanti fino al 27 del mese con nuove missioni e ricompense esclusive per chi partecipa.

Chi parteciperà all’Hatching-tide potrà cercare Jihli Aliapoh, che non vede l’ora di discutere del miracolo dell’evento di quest’anno.

Infine, chiunque riuscirà a completare la sua missione, potrà ottenere nuovi oggetti di gioco, tra cui il minion Hatching Bunny, l’emote Eat Egg, e gli oggetti d’arredo Eggsemplaty Basket e Hatching-tide Mobile.

FFXIV si dimostra essere quindi ancora una volta un titolo dai contenuti pressoché illimitati, visto che Yoshida non ha nessuna intenzione di abbandonare il gioco.

Restando in tema, sappiate che potrete aggiornarvi con gli altri giocatori saltando facilmente la trama principale.