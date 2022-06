Final Fantasy XIV è gratis per un periodo di tempo limitato

L’acclamata storia di Final Fantasy XIV continua, grazie a un interessante iniziativa di Square Enix che permetterà di accedere gratuitamente al gioco per il mese di giugno.

Del resto, il team di sviluppo ha saputo riprendere in mano l’ormai celebre MMO della saga (che trovate anche su Amazon), riuscendo a coinvolgere un gran numero di giocatori in tutto il mondo.

Non è la prima volta che il gioco si offre in modalità gratuita, sebbene ora la nuova iniziativa è sicuramente molto interessante.

Quindi, dopo l’inizio ufficiale della nuova storia per il Warrior of Light (con una vasta serie di nuovi contenuti e miglioramenti) è il momento per gli scettici di avvicinarsi al gioco nel migliore dei modi.

Come riportato anche da Destructoid, Square Enix ha dato il via a una campagna di accesso gratuito a Final Fantasy XIV, la quale durerà fino al 30 giugno alle 16:59 ora italiana.

Come al solito, ci sono alcune condizioni specifiche: per essere idonei all’iniziativa, è necessario aver acquistato e registrato in precedenza il gioco, con l’account del servizio che deve essere di base inattivo (quindi senza abbonamento) oltre ad essere stato tale per “almeno 30 giorni”.

Se le condizioni saranno rispettate, sarà possibile accedere nuovamente al gioco e giocare senza costi, per un periodo di tempo limitato.

Il periodo di accesso inizierà quattro giorni dopo il giorno in cui gli utenti hanno effettuato il primo accesso. Tale periodo terminerà unilateralmente il “quarto giorno di accesso” alle 08:59 ora italiana.

