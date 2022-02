Final Fantasy XIV torna gratis, potete giocare senza limiti fino al livello 60

La storia di Final Fantasy XIV, e della sua rinascita, è uno di quei miracoli videoludici ormai noti a tutti.

Il modo in cui il team di sviluppo ha saputo ribaltare le sorti dello sfortunato MMO della saga di Square Enix è un lavoro da manuale, che ha portato risultati difficili da prevedere.

Tra le ragioni del successo c’è sicuramente la volontà degli sviluppatori di non abbandonare mai il titolo ma, anzi, aggiornarlo con una frequenza molto alta. Talmente alta che, di recente, il director del gioco ha deciso che il team di sviluppo deve riprendere un po’ il fiato.

Ricorderete anche che, grazie anche ad iniziative come il Free Trial, il gioco è diventato così popolare che all’uscita dell’ultima espansione i server sono collassati, e Square Enix ha dovuto toglierlo dagli store online.

Mentre Final Fantasy XIV si gode il suo Endwalker, Square Enix vi dà la possibilità di giocarci gratis, senza limiti di tempo, fino al livello 60. Esatto, è tornato il Free Trial!

L’iniziativa permette, come suggerisce il nome, di provare l’MMO di Final Fantasy in maniera del tutto gratuita.

Con il periodo di prova potrete giocare A Realm Reborn e l’espansione Heavensward gratis, fino al livello 60 del personaggio senza alcuna restrizione per quanto riguarda il tempo di gioco.

Il tutto potendo accedere alle piene funzionalità di Final Fantasy XIV, con tutte le feature e le dinamiche di gameplay disponibili per gli account regolari. Non è inclusa l’espansione Endwalker, l’ultimissimo contenuto pubblicato, che rimane a pagamento.

The #FFXIV Free Trial has returned! https://t.co/1P8M94LE50

Play through the entirety of A Realm Reborn and Heavensward expansions up to level 60 for free with no restrictions on playtime!

We look forward to welcoming you to Eorzea! pic.twitter.com/20QZneRo5r

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) February 22, 2022