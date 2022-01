Final Fantasy XIII è il più odiato? C’è chi compra ancora la limited edition

Le grandi saghe hanno sempre dei momenti meno scintillanti, per così dire, e Final Fantasy XIII rappresenta senza dubbio uno dei momenti più controversi del franchise di Square Enix.

L’avventura con protagonista Lightning fu un vero e proprio spartiacque per la community di Final Fantasy: c’è stato un prima e un dopo il tredicesimo capitolo.

Nonostante ciò, c’è chi usa Final Fantasy XIII per le proprie imprese impossibili da videogiocatore, tra l’amore sconsiderato e la follia lucida.

Di recente, però, c’è un certo chiacchiericcio nella community, che sta portando ad una generale riabilitazione di uno degli episodi più discussi e odiati del franchise.

Nonostante l’odio che Final Fantasy XIII si è portato dietro, c’è ancora chi riesce a dedicare parte del suo tempo per dimostrare affetto verso questo videogioco.

Perché avrà una brutta trama, una protagonista non esaltante e un gameplay non all’altezza degli altri episodi, ma c’è ancora chi acquista, oggi, il tredicesimo episodio della saga di JRPG.

E non acquista solo le edizioni normali, oppure in maxi sconto su Steam giusto per capire quanto ci sia di vero nell’odio dei fan.

No, c’è chi acquista ancora oggi le edizioni limitate di Final Fantasy XIII. Per la precisione, la Lightning Edition per PlayStation 3.

Come potete vedere dal post qui sopra, c’è chi si mette a casa, nel 2021, una PlayStation 3 brandizzata con l’episodio di Final Fantasy XII più odiato.

Masochismo o collezionismo? Sicuramente un affare, perché a fronte del prezzo a cui si trova oggi (più di €900, su eBay) l’utente in questione è riuscito a portarsela a casa per circa €200.

Un pezzo rarissimo in ogni caso, da collezione, per un titolo che si può riscoprire semplicemente con PlayStation Now, insieme ad altri episodi della saga.

Nonostnate ciò, Final Fantasy XIII difficilmente riuscirà a diventare l’episodio preferito dai fan. I quali, invece, hanno stilato una classifica dei migliori Final Fantasy.