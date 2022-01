Qual è il migliore sequel di Final Fantasy? I fan hanno deciso

Final Fantasy è una saga che è diventata con gli anni un marchio d’eccellenza assoluto per ogni fan di JRPG che si rispetti, grazie anche alla mole di capitoli (e sequel) usciti nel corso degli anni.

Senza nulla togliere a giochi come il recente Final Fantasy VII Remake Intergrade, alcuni episodi regolari del franchise hanno fatto maggiormente breccia nel cuore degli appassionati, inclusi i cosiddetti sequel.

Giochi come Final Fantasy X-2 o Lightning Returns FFXIII sono infatti dei veri e propri seguiti di capitoli numerati più “classici”, tanto che i fan hanno ora deciso di decretare il migliore.

Difatti, come accaduto di recente anche con The Last of Us Part II (dovendo scegliere tra Ellie e Abby), su Reddit è stato indetto un sondaggio per scegliere il migliore sequel della saga Square Enix.

A trionfare, con ben 503 voti (ossia il 40.9% dell’utenza) è stato proprio Final Fantasy X-2, sequel delle avventure di Yuna e Tidus uscito originariamente nel 2003.

A seguire, in seconda posizione, troviamo Final Fantasy VII Advent Children, il film in CGI basato sulle vicende di Cloud e soci, che con 363 voti porta a casa il 29,5% delle preferenze.

Al terzo posto, con 243 voti e il 19,8% di preferenze, Lightning Returns Final Fantasy XIII, sequel diretto di FF XIII-2 e incentrato maggiormente sul personaggio di Lightning.

Quarta e ultima posizione per Final Fantasy IV The After Years, che con 120 voti e il 9.8% delle preferenze chiude il quartetto di favoriti. Inizialmente sviluppato e pubblicato da Square Enix per sistemi mobile, il gioco è il sequel diretto del classico FF IV.

