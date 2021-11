Final Fantasy VI, in attesa di un remake un fan lo ha reso “tridimensionale”

Il remake di Final Fantasy VI è sicuramente uno di quei prodotti che i fan della saga di Square Enix chiedono a gran voce da molto tempo, senza purtroppo vedere i propri desideri esaudirsi.

Certo, di recente ha visto la luce un certo Octopath Traveler, gioco che si rifà quasi del tutto ai classici Final Fantasy del passato, sia dal punto di vista stilistico che di gameplay.

Vero anche che un rifacimento di Final Fantasy VI, anche se non propriamente sotto forma di videogioco, è stato messo in piedi dai fan, a cui ora si aggiunge un’altra opera davvero degna di nota.

Come riportato via Reddit, un fan ha realizzato una piccola, grande opera d’arte, ovviamente ispirata alle avventure di Terra e compagni dalla sesta fantasia finale.

Si tratta infatti di una shadowbox che replica la sequenza finale del gioco in chiave completamente tridimensionale: da notare la perfezione nel ricreare i vari sprite dei personaggi (trovate il video poco sopra).

Poco sorprendentemente, l’oggetto in questione è un pezzo unico e non è ovviamente in vendita, con sommo rammarico dei collezionisti di tutto il mondo appassionati di Final Fantasy VI.

Ricordiamo anche che un fan ha ricreato una piccola parte dell’amato titolo di Square Enix, utilizzando l’Unreal Engine 4 e proprio con l’estetica magnifica del noto Octopath Traveler.

Senza contare alcune bellissime statue dedicate proprio al sesto capitolo della saga di JRPG, come quella di Terra che è così imponente e magnifica da valere quanto un vero videogioco (per davvero).

Infine, sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione del gioco originale in versione mobile per Android, che nel 2014 venne molto discussa per alcune questioni legate all’aspetto dei vari personaggi.