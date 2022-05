Final Fantasy VIII nella realtà è proprio come il gioco (ed è esilarante)

Final Fantasy VIII è stato uno dei capitoli più discussi del franchise, a oltre vent’anni dal suo esordio originale: l’avventura di Squall e compagni è ancora oggi molto amato e al centro di tributi da parte dei fan, alcuni dei quali davvero esilaranti.

Il celebre JRPG di Square Enix (che trovate anche su Amazon nella sua ottima versione remastered) ha infatti da sempre spaccato in due la fan base storica, sebbene alla fine – in tempi recenti – gli appassionati lo abbiano rivalutato.

Lo speciale a cura della nostra editor-in-chief Stefania Sperandio ad esempio ci ha raccontato com’è stato vivere l’avventura dopo venti, lunghi anni.

Ora, dopo che lo stesso game director Yoshinori Kitase lo ha definito senza mezzi termini come uno dei più rivoluzionari capitoli della saga, è il turno di un omaggio al gioco davvero molto divertente.

Via Reddit, un gruppo di fan dell’ottava fantasia finale ha infatti bonariamente preso in giro una delle caratteristiche del gioco nello specifico.

Nella clip sottostante vediamo tre personaggi vestiti in maniera davvero improbabile, con parrucche e cappelli, muoversi nell’esatta maniera in cui deambulano i protagonisti di FFVIII all’interno delle varie location del gioco.

È esilarante notare come i due personaggi che seguono in coda il protagonista ricalcando i suoi stessi passi, incluse eventuali cambi di direzione piuttosto repentini o improbabili.

Chicca finale, la dissolvenza ‘a scatti’ non appena i tre decidono di entrare in una porta qualsiasi, proprio come accade nel gioco.

Sempre parlando di Final Fantasy VIII e della passione dei fan, di recente un giocatore ha pubblicato alcune foto della “sua” Gunblade, ovvero l’iconica arma del protagonista Squall.

Ma non solo: tempo fa vi abbiamo segnalato un ritrovamento per videogiocatori nostalgici, con un fan che ha ancora con sé lo scontrino del 1999 proprio per l’acquisto dell’ottava fantasia finale.

Infine, qualcun altro ha deciso di dare letteralmente vita a uno dei mini giochi più famosi di FFVIII, se non il più apprezzato: stiamo parlando di Triple Triad.