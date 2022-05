Final Fantasy VIII, ecco Squall e Rinoa con un cambio di look estremo

Gli eroi di Final Fantasy sono una delle fonti del successo del franchise creato da Hironobu Sakaguchi, senza dubbio.

Come Squall e Rinoa, protagonisti dell’ottavo capitolo della saga (che potete recuperare su Amazon), e che sono tra i più amati dai fan.

Protagonisti di un gioco così amato che qualcuno ha conservato lo scontrino del suo acquisto, per ben 23 anni.

Per altro Rinoa è tornata di recente ma, nella speranza di non infrangere le vostre speranze, non in un gioco legato a Final Fantasy VIII in qualche modo.

Tra le cose più belle che producono i fan, di Final Fantasy e non, sono sicuramente le fan art. Ma anche le rielaborazioni degli aspetti dei personaggi più amati.

Personaggi con abiti diversi, scambiati tra di loro, magari con un genere invertito oppure con capelli e barba differenti.

Qualcuno su Reddit (ovviamente) ha provato a giocare con l’aspetto di Rinoa e Squall. Quest’ultimo, per altro, protagonista di uno dei meme più famosi della community videoludica (“you’re the best looking guy around here”).

Come sarebbe la coppia di eroi con un’estetica differente? Ecco qua:

Squall con la barba è praticamente un’altra persona e, effettivamente, non sfigurerebbe in una storia differente da quella di un JRPG classico.

Rinoa bionda, con gli occhiali, è praticamente Quistis. È davvero incredibile la somiglianza con l’altro personaggio del roster di eroi di Final Fantasy VII.

Tutti e due sembrano quasi una coppia di influencer moderni. Il che, curiosamente, potrebbe essere un tema molto interessante per un prossimo titolo contemporaneo della saga. Nel dubbio, non ascoltate questa nostra idea, amici di Square Enix.

Un periodo per altro turbolento per l’azienda, che si ritrova con una cessione davvero molto importante per il mercato videoludico.

Per i giocatori più navigati di Final Fantasy VIII, invece, sappiate che qualcuno ha battuto una Omega Weapon proprio con Rinoa… ma al livello 11.