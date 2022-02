In Final Fantasy VIII, qualcuno ha battuto Omega Weapon usando solo Rinoa a livello 11

Partiamo da un presupposto: se non avessi visto il video di quest’impresa, avrei dubitato che fosse vera. Invece, a colpi di ingegno e soluzioni tattiche, un giocatore decisamente esperto di Final Fantasy VIII è riuscito a battere Omega Weapon, nella parte finale del gioco, con un party a dir poco peculiare.

Diciamo peculiare, perché in realtà si tratta solo di Rinoa a livello 11. Fine. Nessun altro. E Omega Weapon può uccidervi con un singolo colpo, con dalla sua giusto un milioncino di HP. Come è stato possibile riuscire nell’impresa in FFVIII?

L’eroico videogiocatore che ha ben pensato di provarci lo ha spiegato per filo e per segno, svelando di aver fatto estremo affidamento su Ali di Fata, la limit break che potrete ottenere per la giovane solo dopo averla recuperata nel CD 3, dopo la sequenza sulla Laguna Rock.

Quest’ultima, se ricordate, sottopone Rinoa a uno stato slegato dal controllo del giocatore, simile a quello Berserk. La differenza è che, in questo caso, Rinoa continuerà a lanciare attacchi magici potentissimi, dal momento che la sua statistica di Magia viene incrementata di ben 5 volte, anche se è già al massimo – ossia 255. Questo significa che Rinoa con la Limit Break attiva può fare danni magici sempre al massimo, godendo contemporaneamente di una velocità migliorata per avere più turni.

Conscio di questo dettaglio, il giocatore ha quindi deciso di togliere a Rinoa tutte le magie offensive, all’infuori di Meteor. In questo modo, era certo che, a ogni attacco, Rinoa avrebbe utilizzato quella. Contemporaneamente, ha impostato al massimo possibile le Junction difensive, per assicurarsi che un singolo colpo di Omega Weapon non riuscisse ad ucciderla.

Una battaglia che non è proprio una passeggiata, a meno che...

Nello specifico, racconta di aver usato Divora per ottenere dai Behemoth +31 nell’abilità Magia, equipaggiando contemporaneamente in Junction MAG +60%, MAG +40 e MAG +20% grazie ai Guardian Force. In questo modo, il valore di Magia di Rinoa è arrivato al cap di 255 nonostante fosse solo a livello 11, a cui si applica poi il boost della Limit Break.

Una volta impostato in questo modo il personaggio, il giocatore ha usato Aura per attivare la Limit Break (potete fare lo stesso avendo gli HP bassi e indicati in giallo) e ha usato in Junction Auto-Haste per aumentare già dal primo turno la sua velocità, avendo poi già in Junction VEL la stessa magia, che ha portato il valore a 72. Questo consentiva a Rinoa di avere più attacchi prima di un singolo colpo di Omega.

Omega che, peraltro, spesso usava inutilmente i suoi turni per lanciare il solitamente fatale Ade Lv 5, che dà morte istantanea a chiunque abbia una livello multiplo di 5. Se arrivate qui al level cap di 100 siete ovviamente morti, ma con il livello 11 Rinoa non ha fatto nemmeno una piega.

A questo punto, non avendo altre magie offensive, a ogni attacco con Ali di Fata Rinoa finiva per usare Meteor, che infligge 10 colpi con danni alti, grazie al valore altissimo di Magia. Con una manciata di turni, Omega ha dovuto arrendersi e abbandonare la sua fama: non è per niente spaventosa, considerando che Rinoa l’ha battuta essendo solo a livello 11…