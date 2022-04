Rinoa da Final Fantasy VIII torna, ma non nel gioco che pensate voi

L’ultima collaborazione di Final Fantasy Brave Exvius è stata da poco confermata ufficialmente da Square Enix, mandando in estasi i fan di Final Fantasy VIII.

Rinoa, la leader della resistenza diventata poi un’abile maga, si unisce da ora al roster di FFBE insieme al suo cane Angelo, che fungeva da Limit Break in FF8 (che trovate su Amazon in versione PS4).

Del resto, vi abbiamo parlato di Final Fantasy VIII Remastered appena ci è stato possibile anche sulle pagine di SpazioGames.

Senza contare anche il notevole speciale a cura della nostra Stefania Sperandio, nel quale la nostra editor-in-chief ci ha raccontato com’è stato vivere l’avventura dopo venti, lunghi anni.

Ora, come riportato da GameSpot, i giocatori avranno la possibilità di evocare Rinoa come unità giocabile, mentre partecipano anche ad eventi speciali a tema FFVII per un tempo limitato.

Dal 28 aprile 2022, i giocatori avranno la possibilità di ottenere Rinoa e Angelo come unità in primo piano grazie ala cosiddetta ‘Rinoa & Angelo Step-Up Summon’.

Ma non solo: fino all’11 maggio, i giocatori che porteranno a termine l’evento King Mog guadagneranno valuta da scambiare con ricompense, compresi i materiali per risvegliare l’unità a cinque stelle Lone Lion Squall, oltre a molto altro ancora.

Ricordiamo che Brave Exvius è un RPG mobile progettato come spin-off della serie principale di Final Fantasy, con una storia originale che adatta i personaggi di tutto il franchise. Il gioco è disponibile su iOS e Android.

