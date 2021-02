Final Fantasy VII Remake, solo Parte 2 sfrutterà PS5 al 100%

Sembra che Final Fantasy VII Remake su PS5 non sarà in grado di sfruttare adeguatamente tutte le caratteristiche della console e del DualSense.

Ricordiamo infatti che all’ultimo State of Play è stato annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’adattamento del titolo su PlayStation 5 che includerà anche un episodio aggiuntivo in cui interpreteremo Yuffie Kisaragi ed un nuovo personaggio di nome Sonon.

Questa versione non sfrutterà interamente le caratteristiche della console: il team ha preferito chiarire fin da subito che il controller next-gen sarà utilizzato solo «parzialmente».

Sarà necessario dunque aspettare il prossimo capitolo della serie, Final Fantasy VII Remake Parte 2, prima di vedere utilizzato il DualSense e la console in tutti i loro aspetti.

Durante un’intervista fatta alla rivista giapponese Famitsu, tradotta da Video Games Chronicle, il director Tetsuya Nomura ha spiegato come su Intergrade le novità maggiori si vedranno dal punto di vista tecnico:

«I principali miglioramenti dal punto di vista grafico sono stati le illuminazioni e le texture, ma abbiamo anche aggiunto effetti ambientali come la nebbia per permettere una maggiore realismo ed immersione nel mondo di gioco».

Ha però spiegato che introdurre alcune features chiave del DualSense su Final Fantasy VII Remake fosse molto difficile, così hanno preferito utilizzare il controller solo parzialmente, facendo però una promessa molto importante:

«I trigger adattivi sono supportati in maniera parziale. Per favore, aspettate il prossimo gioco per poter vedere tutte le features di PlayStation 5, dato che lo sviluppo potrà partire dall’inizio».