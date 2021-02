Final Fantasy VII Remake Intergrade annunciato per PS5

Final Fantasy VII Remake Integrade è stato annunciato per PS5 all’ultimo State of Play.

Intergrade è un nuovo episodio che comprenderà nuovi personaggi giocabili e contenuti storia, con un capitolo in cui giocheremo come Yuffie Kisaragi (da Before Crisis e Crisis Core) e avremo la compagnia di un personaggio inedito chiamato Sonon.

In questo episodio, dovremo infiltrarci negli edifici di Shinra Corporation per rubare una potente Materia.

Di seguito, potete vedere il trailer di presentazione del nuovo capitolo per PlayStation 5:

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile a partire dal 10 giugno, stesso giorno in cui arriverà un upgrade gratuito per PS5 del gioco originale.

La versione PS5 introdurrà una modalità di gameplay “Performance” da 60fps (opzionale; in alternativa si potrà giocare in 4K) e una photo mode, così come migliorie grafiche tra cui texture dalla risoluzione più elevata ed effetti di nebbia e illuminazione più intensi.

Le nuove funzionalità sono state oggetto di un trailer specifico che mostra le differenze con PlayStation 4. Eccolo di seguito:

L’upgrade da PS4 a PS5 sarà gratuito e sarà persino possibile portare con se i propri salvataggi; l’episodio aggiuntivo con Yuffie sarà invece a pagamento e da acquistare separatamente dopo aver effettuato l’upgrade per chi possedesse già il titolo base.

Il bonus per il pre-ordine della versione digitale del gioco include l’arma di Yuffie “Cacstar”, utilizzabile nel suo nuovo episodio. Sarà inoltre disponibile una Deluxe Edition digitale, che includerà un artbook digitale e una colonna sonora mini digitale.

Il passaggio da una console all’altra sarà possibile anche se l’acquisto originale sarà stato effettuato su disco, anche se in quel caso bisognerà avere una PS5 con disco e non una Digital Edition.

Per tutti gli aggiornamenti dallo State of Play del 25 febbraio vi rimandiamo al nostro recap completo.

Non si è trattato del solo reveal a tema Final Fantasy VII, però, con una compilation di tutti i classici della saga di Cloud Strife e soci rifatti per mobile nonché un battle royale.