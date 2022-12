Final Fantasy VII Remake ora può essere finito usando la vera Buster Sword, grazie a un fan

Non sempre un controller è in grado di restituire le giuste sensazioni di coinvolgimento, soprattutto se la vostra arma in-game è molto più grande: uno degli esempi più evidenti è sicuramente la Buster Sword di Cloud, che potrete ammirare in tutto il suo splendore in Final Fantasy VII Remake.

Un fan molto speciale ha dunque deciso di affrontare l’avventura diventando davvero l’iconico protagonista del settimo capitolo (trovate FF VII Remake Intergrade in offerta su Amazon) realizzando un vero e proprio controller a forma di Buster Sword, utilizzabile con i controlli di movimento.

La folle idea è stata realizzata da Super Louis 64, un fan noto per le sue folli creazioni — come le banane trasformate in controller di Elden Ring — che questa volta ha voluto realizzare una versione «più brutta del Wiimote» a tema Final Fantasy (via Game Rant).

La Buster Sword dovrà essere impugnata manualmente ed è stata programmata per eseguire in automatico alcune funzioni di gioco in base ai movimenti effettuati dal giocatore, offrendo un coinvolgimento decisamente unico.

La spada gigante è stata ricostruita attraverso stampe 3D ed è lunga all’incirca un metro e mezzo, rendendo dunque agitarla per eseguire i diversi input una vera sfida: potete osservare voi stessi il risultato nel video che vi allegheremo di seguito.

Per quanto riguarda Final Fantasy VII Remake, agitare la spada permette di utilizzare attacchi normali, ma i movimenti più lenti saranno convertiti in attacchi pesanti. Inoltre, eseguire un movimento in avanti permetterà di utilizzare il Focused Thrust, mentre impugnandola in posizione di difesa consentirà anche a Cloud di parare i colpi.

Dato che alla fine si tratta di un controller molto particolare, la Buster Sword può comunque essere utilizzata su tutti gli altri giochi: Super Louis 64 ha mostrato la spada in funzione anche su Elden Ring, dove naturalmente diventerà ancora più difficile battere i boss a causa delle dimensioni particolarmente ingombranti.

Per chiunque volesse provare a replicare lo stesso risultato, il fan ha anche allegato nel suo video un link all’inserzione su Etsy della stampa 3D che ha utilizzato per riprodurre il progetto. Naturalmente, trasformare la spada in un controller sarà una procedura molto più complicata.

Se preferite avere una riproduzione della Buster Sword meno “pericolosa”, ma a grandezza naturale, segnaliamo che Square Enix ha realizzato una bellissima spada gigante di peluche. C’è un fan che ha però preferito non accontentarsi, scegliendo di ricreare l’iconica spada di Cloud e Zack con tanto di tre Materia luminose.