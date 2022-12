Volete la spada gigante di Cloud e Zack a grandezza naturale? Sì, ma peluche

Per celebrare l’uscita di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Square Enix ha presentato un peluche della Buster Sword a grandezza naturale, unico nel suo genere, che verrà messo in palio per i giocatori.

Il prequel (trovate l’originale su Amazon) promette di riportare un piccolo cult sotto gli occhi del pubblico, cosa non da poco considerando il clamore di FF7.

Ora, dopo che un fan ha realizzato tempo fa la spada di Cloud, ma in cartone, è ora il turno di un altro oggetto – questa volta ufficiale – realmente sorprendente.

Come riportato anche da Game Rant, un fortunato fan di Final Fantasy VII si aggiudicherà infatti la Buster Sword più coccolosa del mondo, mentre i secondi classificati riceveranno un premio in denaro.

La Buster Sword di Final Fantasy VII è iconica tanto quanto – se non più – i tanti personaggi nati dalla serie classica, nonché dei suoi vari spin-off e sequel.

Impugnata sia da Cloud Strife che da Zack Fair, questa gigantesca arma da taglio è estremamente riconoscibile anche dai giocatori che non sono appassionati di JRPG.

Ora, Square Enix ha realizzato una replica gigante della Buster Sword, fedele all’originale ma in realtà morbida e soffice.

Il peluche gigante ha un design simile a quello di un cuscino per il corpo e potrebbe essere usato come tale, viste le sue dimensioni.

L’account ufficiale di FFVIIR_CLOUD su Twitter sta ospitando il giveaway, che purtroppo è aperto solo ai giocatori giapponesi. Gli utenti che seguono l’account e inviano un tweet contenente “#リミット技を発動”, tradotto come “#Activate Limit Technique”, parteciperanno al concorso.

Il vincitore sarà deciso dopo la chiusura del concorso, il 20 dicembre. Oltre al singolo peluche Buster Sword, i venti vincitori del concorso si aggiudicheranno carte regalo Amazon da 5.000 yen, circa l’equivalente di 37 dollari americani.

Restando in tema, nella nostra recensione dell’ultimo Crisis Core vi abbiamo spiegato che «rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore».