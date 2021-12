Final Fantasy VII Remake Intergrade, ecco i requisiti PC (e il peso è notevole)

L’annuncio era nell’aria da tempo, ma alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Final Fantasy VII Remake Intergrade non sarà più un’esclusiva PlayStation, ma arriverà anche su PC.

I giocatori PC potranno dunque presto godersi il rifacimento di una delle avventure più amate dai giocatori di sempre: Final Fantasy VII Remake Intergrade offre infatti anche l’avventura aggiuntiva con protagonista Yuffie, che servirà a fare da collegamento con il prossimo capitolo.

L’annuncio è arrivato durante lo show The Game Awards 2021, nel quale è stato svelato che arriverà su Epic Games Store il 16 dicembre 2021: significa che sarà già possibile giocarci tra una settimana.

Il reveal ha dunque confermato le indiscrezioni circolate negli scorsi mesi: erano infatti già emersi sui server di Epic Games Store dati relativi proprio all’arrivo del remake del settimo capitolo.

Come riportato da PCGamesN, adesso abbiamo avuto la possibilità di scoprire quali saranno i requisiti di sistema: la vera notizia, probabilmente poco sorprendente per chi ha ci ha già giocato, è lo spazio libero necessario per l’installazione.

Per poter giocare Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC saranno infatti necessari 100GB liberi sul nostro dispositivo di archiviazione: un peso sicuramente non indifferente.

Anche per quanto riguarda la RAM il titolo non intende fare alcuno sconto: saranno necessario averne a disposizione 8GB, ma Square Enix ne consiglia 12GB per avere prestazioni ottimali.

Di seguito troverete tutti i requisiti minimi e consigliati per poter utilizzare Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC:

Requisiti minimi:

OS : Windows 10 64bit (ver. 2004 or later)

: Windows 10 64bit (ver. 2004 or later) CPU : Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350

: Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350 RAM : 8GB

: 8GB Memoria : 100GB

: 100GB Direct X : Version 12 or later

: Version 12 or later GPU: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB VRAM)

Requisiti consigliati:

OS : Windows 10 64bit (ver. 2004 or later)

: Windows 10 64bit (ver. 2004 or later) CPU : Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100 RAM : 12GB

: 12GB Memoria : 100GB

: 100GB Direct X : Version 12 or later

: Version 12 or later GPU: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8GB VRAM)

Square Enix ha sottolineato che i requisiti consigliati terranno conto di una risoluzione 2560 x 1440, tenendo conto che sarà possibile raggiungere anche il 4K con impostazioni superiori.

L’arrivo su PC conferma le intenzioni del publisher di puntare fortemente sull’universo legato al settimo capitolo del franchise, come dimostrato anche dal battle royale per smartphone The First Soldier, del quale potete trovare la nostra recensione.