Final Fantasy, scelti i personaggi che prima si odiano (e poi si amano)

Final Fantasy è una saga che continua a macinare consensi, con Square Enix che rilascia con discreta costanza capitoli regolari e spin-off di ogni genere.

Da Final Fantasy VII Remake Intergrade in poi, il brand sembra infatti non volersi fermare, proponendo nuove avventure e trame di ogni genere.

Alcune settimane fa i fan si sono riuniti sui forum per decretare il capitolo migliore di tutti i tempi, una scelta non facile.

Così come non facile sarà stato il dover scegliere la scena più romantica di sempre nella saga di Final Fantasy, a cui ora fa il paio un altro dubbio di un certo livello: qual è il personaggio della serie che all’inizio si è portati a detestare, ma che con l’avanzare del gioco si ama incondizionatamente?

Via Reddit, i fan si sono nuovamente dati appuntamento per scegliere il personaggio di Final Fantasy in grado di essere apprezzato solo in seconda battuta.

Si va da Kimahri Ronso, apparso in Final Fantasy X, esponente della forte razza Ronso (umanoidi simili a leoni del mondo di Spira) non amato dal primo momento, ma in grado di dare soddisfazioni sulla lunga distanza.

Seguono Prompto e Ignis da FF XV, passando per Basch di Final Fantasy XII, ex cavaliere del regno di Dalmasca caduto in disgrazia.

Citati anche Jecth da FF X (antagonista del gioco e padre di Tidus), oltre a Cait Sith da Final Fantasy VII, il piccolo gatto di peluche di colore bianco e nero che usa un enorme robot moguri per spostarsi e combattere (e sui i giocatori hanno ancora dubbi).

Insomma, anche in questo caso è davvero difficile – per non dire impossibile – decretare un unico “vincitore”, visto che di personaggi ambigui ne abbiamo davvero tantissimi.

Ricordiamo anche che i giocatori si erano messi d’accordo per riabilitare il FF più odiato di sempre, con grande sorpresa da parte di molti.

Per concludere, su SpazioGames abbiamo elencato e i migliori capitoli della saga creata da Square Enix: correte a dare un’occhiata alla nostra classifica.