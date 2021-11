Final Fantasy, remaster di un capitolo molto amato sarebbe in sviluppo

Questo è un periodo in cui il brand di Final Fantasy è tornato in grande spolvero, ed è normale per Square Enix pensare di ravvivare vecchie glorie.

Sono già tante le occasioni in cui vecchi capitoli della saga sono stati riproposti al nuovo pubblico, anche se ne mancano molti altri che sarebbero dei graditi ritorni.

Proprio l’ottavo capitolo è stato di recente al centro di una focosa discussione tra i fan, sul fatto che possa essere o meno il capitolo più rivoluzionario della serie.

Mentre c’è un capitolo di Final Fantasy che, dopo un inizio a dir poco disastroso, ora è cresciuto moltissimo ed è diventato il migliore di sempre.

Ma c’è un altro capitolo, molto amato, di cui da tempo si vocifera il ritorno e che, ancora una volta, è protagonista di un ennesimo leak.

Stiamo parlando di Final Fantasy Tactics, storica rielaborazione in chiave strategica di Final Fantasy uscito in origine sulla prima PlayStation.

Come riporta GameRant, pare proprio che l’amatissimo titolo tornerà in versione rimasterizzata, stando ad una fuga di informazioni di un rivenditore.

Un fantomatico Final Fantasy Tactics Remaster è apparso infatti nel catalogo di Instant Gaming, con una data placeholder piazzata per il 2023.

Ora, di per sé questo screenshot potrebbe non significare nulla, ma vogliamo farvi notare che lo stesso titolo apparse anche nel leak di GeForce Now di qualche tempo fa.

Quello stesso leak da cui, poche settimane fa, è stata confermata anche la versione PC di God of War, e a questo punto ci sembra probabile possa diventare realtà.

Un leak, quello di GeForce Now, dal quale per altro emergevano tantissimi altri titoli, e chissà quali altri di questi si trasformeranno in annunci.

Per i nostalgici di Final Fantasy Tactics, c’è un videogioco per Nintendo Switch che dovete assolutamente avere: ve ne abbiamo parlato recentemente.

Un franchise che, ormai, vive una doppia vita ed è fatto da due anime completamente distinte, come ha detto anche Sakaguchi stesso.