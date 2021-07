Final Fantasy, le remaster su più piattaforme (ma a una condizione)

A giugno, Square Enix ha presentato Final Fantasy Pixel Remaster, una compilation contenente alcuni capitoli classici appartenenti alla serie.

La collezione include i sei episodi rétro della saga di JRPG (dal primo episodio fino al sesto), tutti disponibili per PC e mobile, ma non su console.

Parliamo delle remaster dei capitoli in 2D, sebbene nel corso delle settimane sono state evidenziate delle strane differenze rispetto agli originali.

Final Fantasy Pixel Remaster non può però essere intesa come una vera e propria collection in senso stretto, visto che ogni capitolo verrà venduto separatamente.

Dato che la raccolta rimasterizzata è stata annunciata solo per Steam e per dispositivi iOS e Android, sono in molti a domandare ora un eventuale porting su console.

Durante una sessione di domande e risposte su Final Fantasy Pixel Remaster pubblicata sul sito Web ufficiale di Square Enix (via GamingBolt), il publisher ha confermato che la raccolta potrebbe essere rilasciata su più piattaforme se ci fosse la giusta domanda da parte del pubblico.

La difficoltà di rimasterizzare giochi così vecchi è un elemento da tenere in considerazione, ragion per cui Square ha preferito iniziare concentrandosi sugli smartphone e sul loro mercato in continua espansione.

Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe quindi arrivare nei prossimi mesi anche su PlayStation, Xbox o Switch, se il destino (e le vendite) lo vorranno.

Ricordiamo che i pre-order sull’intero pacchetto vantano ancora uno sconto del 22% su Steam, approdando ad una cifra di 74,82 euro complessivi.

