Final Fantasy X compie 20 anni (anche se sembra ieri)

Final Fantasy X compie oggi 20 anni, notizia sconvolgente per i giocatori nati negli anni ’90 e 2000 per cui, come si suol dire, sembra ieri.

Da allora si sono susseguiti cinque capitoli numerati della serie e decine di spin-off, compreso il remake del settimo episodio per PS4.

Un nuovo capitolo è alle porte, con Final Fantasy XVI annunciato lo scorso anno ma per il quale servirà ancora un po’ di tempo.

Rende bene l’idea dell’impatto di quel gioco, però, l’idea di Square Enix di realizzare addirittura un Final Fantasy X-3, per il quale è già pronta una sceneggiatura.

Final Fantasy X usciva l’ormai lontano 19 luglio 2001 in Giappone, segnando l’uscita della decima “fantasia finale” e forse la più popolare.

Il lancio avveniva su PlayStation 2, che era stata commercializzata poco più di un anno prima sul suolo nipponico.

Il gioco colpì subito per la sua ambientazione simil-tropicale del mondo di Spira, con protagonista il giovane Tidus.

Tidus si ritrovava ben presto coinvolto nel pellegrinaggio di Yuna e dei suoi guardiani, che attraversavano il mondo per calmare Sin.

Il resto è storia: Final Fantasy X introduceva, tra le altre cose, uno dei minigiochi più popolari dell’intera saga – il Blitzball.

Per il day one bisognò aspettare qualche mese, però: in Nord America avvenne il 17 dicembre 2001, mentre in Europa se ne parlò direttamente il 24 maggio 2002.

Da allora, il titolo è arrivato anche su PS Vita, PS3, PS4, PC Windows, Nintendo Switch e Xbox One grazie a Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

Con un franchise così longevo, la nostalgia è inevitabilmente canaglia, come testimoniato dai modelli 3D stampati da un fan di Cloud, Tifa e tutti gli altri personaggi di FF7.

La popolarità della saga non accenna a diminuire, nonostante gli anni che si porta sul groppone, e vedere un capitolo andare sold-out di questi tempi fa desta un certo stupore.

Con tutto il tempo che è passato dai tempi del decimo capitolo, per i nuovi si guarda al futuro e ad influenze come quelle open world.