Finalmente Square Enix si è accorta del game breaking bug di Final Fantasy IX su iOS

Final Fantasy IX è sicuramente uno degli episodi più amati dello storico franchise, che tra l’altro ha recentemente visto il successo con il remake del settimo episodio della saga: Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Come sappiamo Final Fantasy IX è stato anche reso più accessibile ai giocatori moderni e ha ricevuto nuova vita grazie alla produzione e conseguente uscita per piattaforme moderne e in generale più vicine ai nostri tempi: PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch e anche Android e iOS.

La versione iOS del titolo però è stata vittima di bug anche invalidanti riscontrati dagli utenti negli ultimi mesi.

È infatti emerso un bug invalidante della versione mobile di Final Fantasy IX che non avrebbe permesso al gioco di avviarsi; il tutto verificatosi ad aprile, dopo l’aggiornamento 14.5 del sistema operativo di Apple. Da quel momento infatti i giocatori non hanno avuto più la possibilità di giocare al titolo e fare ulteriori progressi.

Gli utenti hanno quindi provveduto a segnalare con prontezza l’accaduto sia a Apple che a Square Enix.

Il risultato di questa segnalazione è stata la rimozione temporanea del titolo dallo store affinché si potesse porre un rimedio a questo bug decisamente problematico.

Ebbene adesso finalmente il bug in questione sembra essere stato risolto con successo.

L’update risolutivo di Final Fantasy IX è stato segnalato su Reddit dall’utente Stunning_Culture_560, che ha pubblicato uno screenshot del suddetto aggiornamento. Si tratta della versione 1.5.3 di 3.4GB e risolve il problema invalidante riscontrato dai giocatori nella versione mobile iOS del titolo.

Nonostante l’arrivo dell’agognato update, molti hanno però notato che il gioco continua ad essere assente nello store Apple dopo che è stato rimosso mesi fa, alcuni pensano che sarà inserito nuovamente nel prossimo futuro, e ce lo auguriamo anche noi.

Alcuni inoltre sperano che un update simile a quello per sistemi iOS possa essere applicato anche alla versione Android del prodotto che a quanto pare soffre di un problema simile.

Se volete, potete inoltre recuperare la nostra recensione di Final Fantasy IX per saperne di più sul titolo Square.

FFIX è tra l’altro un episodio decisamente ben voluto dai fan della serie, così tanto che qualcuno ha deciso di creare un remake non ufficiale ma sicuramente sorprendente.

In ultimo, a proposito di Final Fantasy, un fan ha trasformato Final Fantasy X in un gioco next-gen decisamente straordinario.