Final Fantasy IX Remake arriverà nel 2023? C’è un indizio

Final Fantasy IX ha da poco compiuto vent’anni, ma i fan sono quasi tutti d’accordo sul fatto che i tratta di uno dei capitoli della saga di JRPG più belli di sempre.

Tralasciando giochi più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, la nona fantasia finale abbraccia la classica visione coi combattimenti casuali a turni, tanto cara agli appassionati storici del franchise.

Da tempo quindi i fan chiedono a gran voce un remake, tanto che un rifacimento non ufficiale ha dimostrato che le potenzialità ci sono.

Senza contare che, parlando dello sviluppo del gioco originale sul PlayStation Blog, Kazuhiko Aoki ha accennato a qualcosa di inedito attualmente in lavorazione.

Ora, da pochi giorni su Instant Gaming è apparsa quella che sembrerebbe essere la pagina preorder del fantomatico Final Fantasy IX Remake, gioco non ancora annunciato ufficialmente.

L’uscita è fissata genericamente nel 2023, su Epic Games e Steam, non fornendo ulteriori informazioni specifiche circa questo presunto rifacimento del classico.

Poco sotto, uno screen della pagina Instant Gaming dedicata al preordine di Final Fantasy IX Remake.

Ribadiamo che al momento Square Enix non ha in alcun modo confermato lo sviluppo di un eventuale remake del gioco, ragion per cui la notizia è da considerarsi solo un primo accenno non ufficiale alla cosa. Vi terremo in ogni caso aggiornati.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni si è parlato anche di un eventuale ritorno di Parasite Eve, franchise dormiente prodotto e sviluppato proprio da Square.

Oltre al fatto che proprio in questi giorni si vocifera che anche Chrono Cross potrebbe presto tornare in un rifacimento di spessore, nonostante l’operazione potrebbe non essere quella di un AAA.

Ricordiamo in ogni caso che una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square.