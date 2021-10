Final Fantasy, ecco la classifica degli eroi più forti (e vincitore inaspettato)

Una delle cose più belle dei grandi universi narrativi è stilare classifiche di ogni tipo, e Final Fantasy è un universo così denso da generare ogni tipo di curiosità.

Come ad esempio lo stabilire quali siano i personaggi più forti, una cosa che accade da sempre con gli eroi Marvel ad esempio, e che è interessante provare a fare con Final Fantasy.

Già in passato i fan si erano interrogati su quale fosse il personaggio migliore della saga, ma solo da un punto di vista caratteriale, estetico e narrativo.

Una classifica, quella che abbiamo scovato, alla quale prima o poi si aggiungerà anche il protagonista di Final Fantasy XVI, quando sarà uscito.

Il grande momento di divulgazione e condivisione, nel quale i fan si sono confrontati per capire chi sia il personaggio protagonista più forte di Final Fantasy, è avvenuto su Reddit.

Ci si potrebbe aspettare che al primo posto ci siano anche gli eroi più amati come Cloud, Squall o Tidus, dai relativi episodi che sono tra l’altro i più amati, oppure un outsider storico del passato come Terra.

Invece, anche con una certa unanimità, il personaggio più forte di Final Fantasy secondo i fan è Lightning, dell’odiatissimo Lightning Returns – Final Fantasy XIII.

Le motivazioni espresse dai fan sul thread sono legate, sostanzialmente, ai poteri e al ruolo all’interno della storia che Square Enix ha relegato a Lightning, mostrandola come un personaggio così potente e centrale da risultare il più forte di tutti.

Di fronte all’unanimità dei partecipanti del post, c’è anche chi si è voluto lanciare in una top 10, ovvero la seguente:

Lightning

Noctis

Zidane

Terra

Cloud/Cecil

Shantotto/Warrior of Light

Squall

Bartz/Onion Knight

Firion

Y’shtola

Vaan

Tidus

Una vera sorpresa quindi, dove uno storico titolo come Final Fantasy VI non è stato preso in considerazione (ma ci pensano i fan).

Tra i personaggi ci sono anche quelli di FFXIV, che giusto di recente ha registrato un nuovo record ed è uno degli episodi migliori della serie.

I fan di Cloud, invece, potranno consolarsi con uno speciale concerto di Final Fantasy VII Remake che si terrà in Italia: ecco le date ed i biglietti.