Film sui videogiochi (e serie TV): ecco la lista completa di tutti quelli in arrivo

Diciamoci la verità: ci sono una marea di film sui videogiochi – e serie TV – attualmente in lavorazione e sono così tanti che, personalmente, ho perso il conto. Ovunque ti giri c’è un adattamento in produzione, con anche Sony sempre più intenzionata a trasporre sul grande e piccolo schermo gli eroi delle sue opere.

Abbiamo quindi deciso su SpazioGames.it di fare il punto e raccogliere in un pratico elenco tutti i film e le serie TV a tema videoludico che sono attualmente in arrivo, confermati, imminenti o spariti nel nulla subito dopo l’annuncio.

Se dovessimo dimenticarne qualcuno (speriamo di no, ma visto quanti sono… ndr) sentitevi liberi di segnalarcelo nell’area commenti dell’articolo.

Film sui videogiochi

Film Ultimo update Uscita Super Mario Bros. 2022 dicembre 2022 Metal Gear Solid 2020 TBA The Division 2021 TBA Borderlands 2021 TBA Splinter Cell 2017 TBA Minecraft 2016 TBA Call of Duty 2020 TBA Five Night at Freddy’s 2020 TBA Tomb Raider 2 2022 TBA Mass Effect 2017 TBA Firewatch 2020 TBA Gears of War 2019 TBA Ghost of Tsushima 2022 TBA Portal 2021 TBA Sleeping Dogs 2021 TBA Deus Ex 2013 TBA Far Cry 2016 TBA Gran Turismo 2022 TBA Watch Dogs 2016 TBA

Come potete notare, tantissimi film sono stati annunciati e poi sono spariti nel nulla, senza che si avessero più novità in merito ai lavori in corso. Con le eccezioni delle ultime produzioni Sony, come Gran Turismo, ci sono altri nomi illustri come Metal Gear Solid che da tempo vedono discussioni su un film in lavorazione (diretto da Jordan Vogt-Roberts e con Oscar Isaac come Solid Snake), di cui però non sappiamo assolutamente null’altro da anni.

In merito al nuovo Tomb Raider con Alicia Vikander, invece, le recenti questioni relative ai diritti sul gioco potrebbero averci messo sopra la definitiva pietra tombale.

Serie TV sui videogiochi

Serie TV Produzione Uscita Cyberpunk Edgerunners Netflix settembre 2022 The Last of Us HBO Inizio 2023 God of War Amazon Prime Video TBA Horizon 2074 Netflix TBA Knuckles (working title) Paramount+ TBA 2023 Tomb Raider (anime) Netflix TBA Pokémon (live action) Netflix TBA The Witcher S3 Netflix TBA The Witcher: Blood Origin Netflix TBA Arcane S2 Netflix TBA Assassin’s Creed Netflix TBA Castlevania (spin-off) Netflix TBA Fallout Amazon Prime Video TBA Mass Effect Amazon Prime Video TBA Sonic Prime Netflix TBA 2022 Splinter Cell Netflix TBA

Molto più prolifico e sciolto il panorama delle serie TV sui videogiochi, dove le uscite si sono dimostrate molto più costanti e con il modello a episodi che meglio si lega alla narrazione degli universi videoludici.

Tra le più ambiziose abbiamo sicuramente The Last of Us (firmata HBO), ma anche God of War e Fallout (Amazon Prime Video).

Tra i successi, indubbiamente, Arcane e Castlevania (entrambe Netflix), ma anche l’adattamento dei libri di The Witcher (sempre Netflix, ma trovate i libri su Amazon). C’è invece tanta curiosità intorno a Horizon 2074, la serie prequel di Horizon: Zero Dawn che sarà realizzata da Netflix.

Non stupisce affatto nemmeno l’attesa per la nuova stagione di Arcane (qui la nostra recensione della prima), probabilmente il miglior adattamento videoludico arrivato sul piccolo schermo.