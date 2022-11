FIFA 23 svela la Coppa del Mondo giocabile, con il nuovo update gratis (e c’è anche l’Italia!)

Dopo le prime indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane, EA Sports ha confermato ufficialmente l’arrivo della Coppa del Mondo su FIFA 23, che permetterà ai giocatori di vivere in anteprima le emozioni della competizione internazionale più attesa dai fan del gioco del calcio.

Non sarà necessario spendere neanche un centesimo in più: la modalità sarà introdotta infatti sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i fan che possiedono FIFA 23 (lo trovate su Amazon), salvo una versione in particolare che, probabilmente, non sorprenderà gli appassionati.

Come riportato da Eurogamer.net, i fan su Nintendo Switch resteranno infatti a bocca asciutta: l’aggiornamento non è previsto per la Legacy Edition delle console ibride, ma solo per le versioni PlayStation, Xbox e PC.

La presenza di questa modalità probabilmente non sorprenderà i fan più accaniti, dato che era già trapelata in anticipo per alcuni fan, ma ciò che farà indubbiamente piacere agli appassionati sarà la possibilità di creare Coppe del Mondo personalizzate, includendo così anche nazionali che non sono riuscite ad accedere alla fase finale.

Una novità particolarmente interessante soprattutto per i fan sul nostro territorio, dato che questa feature ci consentirà di giocare anche con la nazionale italiana di calcio: sfortunatamente, come ben sapranno gli appassionati, gli azzurri non sono infatti riusciti a qualificarsi alla fase finale.

Potremo però cambiare il loro destino grazie a FIFA 23, sostituendo una delle squadre regolarmente iscritte e mettendoci alla prova, riuscendo magari a conquistare perfino l’ambita Coppa del Mondo. Una feature naturalmente valida non solo per gli azzurri, ma anche per tutte le altre nazionali già incluse che non riuscite a sbloccare un accesso ai mondiali in Qatar.

L’aggiornamento gratuito arriverà ufficialmente il 9 novembre 2022, ma non sarà disponibile all’interno di FUT: per la celebre modalità EA Sports ha invece pensato di inaugurare nuove campagne che partiranno dall’11 novembre fino al 23 dicembre, distribuendo oggetti che riceveranno upgrade in base al progresso di quella relativa nazionale all’interno del torneo.

Inoltre, saranno disponibili 30 nuove carte World Cup Heroes, basate sui giocatori più forti della competizione: non appena arriveremo ai quarti di finale della Coppa del Mondo, EA Sports distribuirà anche delle speciali carte «World Cup FUT Phenoms», basate sulle prestazioni delle più grandi star del calcio internazionale.

E se le novità svelate fino a questo momento non fossero sufficienti, gli sviluppatori hanno anche annunciato l’arrivo di due nuovi stadi ufficiali, incluso anche il Lusail Stadium, sede in cui si svolgerà la finale della Coppa del Mondo.

Non ci resta dunque che attendere fiduciosi questa nuova interessantissima patch, ma ricordiamo che ci saranno novità anche nel 2023: EA Sports ha infatti già confermato l’arrivo della Women’s Champions League.

Se volete recuperare l’ultima simulazione calcistica su licenza di Electronic Arts, cogliamo l’occasione per segnalarvi che la Ultimate Edition è ancora disponibile in offerta su PlayStation Store.