FIFA 23, la modalità Coppa del Mondo trapelata in anticipo (ed è giocabile)

A quanto pare, la modalità Coppa del Mondo di FIFA 23 è accidentalmente trapelata prima del tempo, permettendo ai giocatori di provarla in attesa del lancio ufficiale, previsto per il mese prossimo.

L’ultimo simulatore calcistico di EA (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) ha infatti dalla sua già un gran numero di opzioni di gioco, a cui andranno ad aggiungersene altre nel corso dei prossimi mesi.

Solo oggi, infatti, Electronic Arts ha ufficialmente rilasciato il Title Update 2 per FIFA 23, dimostrando la volontà di migliorare sempre di più il suo gioco di calcio di punta.

Ora, come riportato anche da VGC, molti giocatori su PS5 hanno riferito di aver avuto accesso alla modalità dedicata alla Coppa del Mondo, questa settimana.

Il calcio femminile comincia a prendersi con merito i propri spazi.

Mentre alcuni utenti sono stati in grado di accedere solo ai menu, lo YouTuber NickRTFM è invece riuscito a giocare una serie di partite online.

Il giocatore ha infatti dichiarato di essere riuscito ad accedere alla modalità entrando in Ultimate Team, selezionando Attività multigiocatore, cliccando su FIFA World Cup Online Quickplays, premendo il tasto indietro e andando infine su Online Tournament.

Marvel ed EA hanno recentemente annunciato l’intenzione di collaborare a una serie di oggetti speciali per FUT 23 con illustrazioni dei giocatori in stile fumetto, le quali saranno disponibili al lancio della modalità gratuita World Cup del gioco prevista a novembre.

Oltre alla modalità dedicata ai mondiali di calcio in Qatar del mese prossimo, EA prevede anche di rilasciare una modalità FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023, in vista del torneo del prossimo anno.

In ogni caso, svista a parte, EA Sports ha avuto di recente modo di festeggiare per un debutto davvero incredibile, visto che FIFA 23 ha avuto il lancio migliore di sempre per la serie.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che tra le novità della nuova edizione c’è l’esordio di una delle squadre “inesistenti” più amate di sempre, ossia l’AFC Richmond di Ted Lasso.