PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale a sorpresa: è FIFA 23!

Anche questa settimana è disponibile un’offerta speciale di PlayStation Store a tempo limitato, dedicata a un prodotto speciale: questa volta è stato selezionato FIFA 23, con una promozione imperdibile per tutti i più grandi fan del calcio.

Dopo appena un mese dal lancio ufficiale, il negozio digitale di casa Sony ha infatti deciso di proporre l’ultima simulazione calcistica di EA Sports in offerta, proponendo un’offerta molto interessante per la Ultimate Edition (se preferite l’edizione Standard, la trovate in sconto su Amazon).

Ricordiamo che FIFA 23 Ultimate Edition include non solo entrambe le edizioni PS4 e PS5 in un unico pacchetto, ma vi offre anche 4.600 FIFA Points come bonus di partenza per iniziare al meglio le vostre partite.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, oggi potete acquistare la versione più completa di FIFA 23 a soli 74.99€, con uno sconto del 25% sul prezzo finale.

Normalmente sarebbe necessario spendere 99.99€ per poter ottenere questa edizione speciale, ma a solo un mese di distanza dal lancio potrete approfittare di un risparmio di ben 25 euro su questo imperdibile titolo.

Ricordiamo inoltre che grazie ad aggiornamenti post-lancio avrete anche la possibilità di continuare a divertirvi mettendovi alla prova nella FIFA World Cup, disponibile sia per le squadre maschili che per quelle femminili.

Potete consultare voi stessi tutti i dettagli dell’offerta direttamente dalle vostre console o, in alternativa, al seguente indirizzo: la promozione resterà valida fino a giovedì 3 novembre alle ore 00.59, mentre dal prossimo mercoledì dovrebbe essere disponibile una nuova offerta settimanale.

Ma l’offerta dedicata a FIFA 23 non è l’unica novità svelata da PlayStation Store nelle scorse ore: sono infatti già disponibili anche gli Sconti di Novembre con tanti imperdibili giochi a prezzo ridotto.

E se queste offerte non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che sono ancora disponibili gli “spaventosi” Sconti di Halloween, che vi proporranno anche tantissime perle da non lasciarvi sfuggire a meno di 10 euro su PlayStation Store.