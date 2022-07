FIFA 23 potrebbe avere una data di uscita (e una beta giocabile)

Il reveal ufficiale di FIFA 23 potrebbe essere davvero vicino, tanto che in queste è trapelata la presunta data di uscita del nuovo simulatore calcistico.

Mentre FIFA 22, reso recentemente disponibile gratis su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in offerta su Amazon) continua ad appassionare i giocatori di mezzo mondo, l’hype attorno al prossimo capitolo inizia inevitabilmente a salire.

Se già a fine giugno era emersa una prima data per nuovo titolo EA Sports, è ora arrivata un’ulteriore e gradita conferma.

Come riportato da Gaming Bolt, sembra infatti che FIFA 23 vedrà la luce entro e non oltre la fine del mese di settembre di quest’anno.

Lo abbiamo già menzionato quanto sia divertente esultare nei modi più strani in faccia all'avversario?

Su Twitter, @ALumia_Italia ha riportato che FIFA 23 potrebbe venire lanciato il 30 settembre, con una closed beta per il gioco che sarebbe prevista prossimamente su Xbox Series X|S e Xbox One.

La pagina ha anche scoperto alcune immagini del gioco sul backend di Xbox, tra cui la schermata del titolo, uno screenshot che mostra i giocatori del Manchester City che festeggiano un gol (tra cui il nuovo acquisto Erling Haaland) e un’immagine – poi rimossa – che sembrerebbe confermare che Kylian Mbappe del PSG sarà ancora una volta la star di copertina.

Il mese di luglio è quello in cui EA Sports è solita presentare i suoi FIFA ogni anno, quindi non dovrebbero trascorrere ancora molti giorni prima di avere una conferma ufficiale. Per il momento, trattiamo questi dettagli emersi online come indiscrezioni, quali sono.

Nel frattempo, ricordiamo che la FIFA ha dichiarato che, dopo la fine della lunga partnership con EA, collaborerà con diversi sviluppatori ed editori per il futuro del franchise.

Presto scopriremo anche quali saranno le squadre più importanti disponibili su licenza e se tra queste sarà inclusa anche la Juventus, dopo il già annunciato addio di eFootball 2022 per la prossima stagione.

Ma non solo: sembra anche che una delle feature più attese sia stata «tagliata» da FIFA 23, ma che il publisher sarebbe pronto per lanciarla direttamente in EA Sports UFC.