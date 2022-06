FIFA 23 e Need for Speed, ci siamo quasi? Spuntano le date di lancio

Sono arrivate in queste ore ulteriori novità su due dei più grandi annunci attesi in casa Electronic Arts: stiamo naturalmente parlando di FIFA 23 e Need for Speed, il cui reveal potrebbe essere davvero imminente.

Un report aveva infatti sottolineato come sia per il successore di FIFA 22 (che trovate su Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) che per un nuovo capitolo di Need for Speed fosse tutto pronto per un reveal, ma senza alcun grande evento in vista.

L’indiscrezione è arrivata tramite un dettagliato report dell’insider Tom Henderson, che in queste ore è stato aggiornato tenendo conto di un’altra importante novità: la data di lancio di entrambi i titoli.

Se per il terzo titolo segnalato nel report, ovvero Skate 4, sembra che infatti attualmente non possa esserci nulla di certo, i piani sarebbero ben più chiari per FIFA 23 e Need for Speed, con il day one del titolo calcistico che sarebbe particolarmente vicino.

Come riportato infatti su eXputer, le date di lancio attualmente previste sarebbero il 30 settembre 2022 per FIFA 23 e il 4 novembre 2022 per il nuovo Need for Speed: se l’indiscrezione fosse confermata, mancherebbero dunque solo 3 mesi all’ultimo capitolo realizzato su licenza dell’omonima federazione calcistica.

Tom Henderson ha poi confermato che questa data non è ancora definitiva ma «potenziale»: i piani nell’industria videoludica sono infatti in costante cambiamento e non è detto che alla fine possa essere confermata ufficialmente.

In ogni caso, stando al dettagliato report sembra che sia per FIFA 23 che per Need for Speed dovremmo avere ulteriori informazioni durante la seconda metà di luglio, plausibilmente in occasioni separate dato che EA non ha in mente alcun grande evento.

In assenza di alcun comunicato o conferma ufficiale, non possiamo fare altro che invitarvi come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni, ma vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, i fan potranno ancora divertirsi a utilizzare le proprie squadre preferite in FIFA 22, protagonista proprio in queste ore di un nuovo aggiornamento.

Al momento non abbiamo invece ancora molte informazioni sul nuovo capitolo di Need for Speed, ma stando alle prime indiscrezioni potrebbe fare molto felici gli appassionati degli anime.