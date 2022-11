FIFA 23, disponibile a sorpresa un nuovo aggiornamento: ecco che cosa cambia

Proprio pochi istanti fa, EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento ufficiale per FIFA 23 su console e PC: da questo momento il Title Update 5 è ufficialmente disponibile per il download, con tanti cambiamenti e bugfix.

Gli sviluppatori stanno infatti continuando a lavorare duramente per garantire il giusto bilanciamento per FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon), tenendo d’occhio allo stesso tempo non solo FUT, ma anche tutte le altre modalità come la più recente World Cup.

Tra le tante novità implementate recentemente c’è infatti la possibilità di giocare il Mondiale, per il quale sapremmo già non solo quali sono i giocatori più forti, ma anche quale sarebbe la sorprendente squadra vincitrice.

Come riportato da DualShockers, la nuova patch di FIFA 23 ha sistemato alcuni bug grafici e di stabilità che potevano accadere proprio in questa modalità e in FUT, ma la novità più importante arriva sotto forma di un nerf per una specifica tipologia di passaggi.

Sembra infatti che adesso i passaggi «Driven Lobbed Through» non saranno più efficaci come prima: il Title Update 5 non solo ha diminuito l’altezza della loro traiettoria, ma si assicurerà anche che la loro precisione venga appositamente diminuita, qualora la mira sia ben distante dalla direzione in cui sta guardando chi esegue il passaggio.

Sono stati poi implementati numerosi bugfix che miglioreranno il comportamento della IA per i nostri giocatori: EA Sports ha infatti scoperto che spesso potevano ritrovarsi a eseguire operazioni che non erano state richieste dagli utenti, come proteggere la palla o rifiutarsi di eseguire determinati passaggi.

Non è inoltre passata inosservata, tra le tante modifiche, anche la possibilità che un portiere potesse raccogliere la palla con le mani anche in occasione di un retropassaggio: un’opzione finalmente rimossa e che renderà più realistiche le vostre partite.

Tra i tanti bugfix segnalati vogliamo sottolineare anche una piccola modifica relativa alla modalità carriera da giocatore: in alcuni casi poteva infatti non comparire il nostro attributo di crescita per le abilità di portiere, risolto anche in questo caso dalla nuova patch.

Il Title Update 5 è già disponibile per il download per le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre gli utenti PS4 e Xbox One riceveranno questo aggiornamento soltanto nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo inoltre che le novità per l’ultimo capitolo su licenza di EA Sports non sono ancora finite: i prossimi aggiornamenti includeranno infatti anche la Women’s Champions League ufficiale.