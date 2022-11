FIFA 23, ecco le valutazioni di giocatori e squadre della Coppa del Mondo 2022

EA Sports ha ormai rilasciato da diverse settimane il suo FIFA 23, un gioco che ha ancora molto da dire specie in vista dell’inizio dei mondiali di calcio 2022.

Il simulatore calcistico ha infatti dalla sua una mole di contenuti di un certo livello, tanto che è ora è tempo di classifiche.

Dopo aver già accolto la possibilità di affrontare la Coppa del Mondo, quindi, Electronic Arts ha da poco pubblicato le valutazioni di giocatori e squadre della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

La classifica fa riferimento alle valutazioni in-game sul gioco – e non quindi nella vita reale o sul campo da gioco – sebbene è davvero molto interessante potergli dare un’occhiata.

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 prenderà il via domenica prossima, 20 novembre 2022 (con la partita Qatar contro Ecuador).

Ora, EA ha da poco pubblicato la lista dei 100 giocatori considerati più forti dal gioco, con le conseguenti squadre che parteciperanno all’evento

Poco sotto, trovate i dieci giocatori più forti del mondiale, secondo le scelte di FIFA 23:

Lionel Messi (Argentina) – RW 91 Karim Benzema (Francia) – ST 91 Robert Lewandowski (Polonia) – ST 91 Kevin De Bruyne (Belgio) – CM 91 Kylian Mbappé (Francia) – ST 91 Thibaut Courtois (Belgio) – GK 91 Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr (Brasile) – SS 91 C. Ronaldo dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo (Portogallo) – ST 90 Manuel Neuer (Germania) – GK 90 Virgil van Dijk (Olanda) – CB 90

