FIFA 21, arriva una divisa speciale da scaricare (contro il razzismo)

Durante la giornata odierna, la Lega Serie A ha rivelato gli appuntamenti relativi all’iniziativa nota con il nome di “Keep Racism Out”. Questa è pensata solo ed esclusivamente per mettere finalmente fine alla piaga del razzismo dagli stadi e per farlo ha deciso di coinvolgere anche il videogioco di EA famoso in tutto il mondo: stiamo ovviamente parlando di FIFA 21.

Durante la giornata di oggi, 15 marzo, è stato confermato (via sito ufficiale) che all’interno del simulatore calcistico di Electronic Arts, più precisamente nella modalità di gioco Ultimate Team, i giocatori potranno ottenere una speciale divisa e utilizzarla per la propria squadra del cuore.

Un'immagine del pubblico in FIFA 21

Ma non solo: l’iniziativa contro il razzismo continuerà il 17 marzo con Spot Video: tutti i Club di Lega Serie A – attraverso i volti più noti – lanceranno per la prima volta un messaggio contro il razzismo attraverso un video realizzato da 20 calciatori rappresentativi (uno per ciascuno dei Club), pubblicato su tutti i canali ufficiali di Lega Serie A e su tutti i profili social delle varie squadre.

Infine, nelle giornate del 19, 20 e 21 marzo si terrà la giornata di campionato dedicata alla campagna contro il razzismo, indetta ufficialmente da Lega Serie per la 28ª giornata della Serie A TIM 2020/21.

I capitani di ciascuna squadra indosseranno al braccio una fascia dedicata all’iniziativa, oltre a una patch “Keep Racism Out” indossata sulla manica destra della propria maglia da tutti i calciatori.

FIFA 21 è acquistabile dallo scorso 6 ottobre su console PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows, oltre che su Google Stadia.

Se volete saperne di più sul simulatore calcistico prodotto e sviluppato EA, nella nostra ricca recensione del gioco, pubblicata sulle pagine di SpazioGames ormai diversi mesi fa, vi abbiamo spiegato che si tratta di «un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo.»