FIFA 22: ufficiale la data di presentazione, ecco la cover star

Electronic Arts ha annunciato la stella che sarà in copertina per FIFA 22 e quando il gioco verrà mostrato ufficialmente.

L’erede di FIFA 21 sarà esibito molto presto e, come da prassi, leggermente prima dell’imminente EA Play.

EA Play si terrà il 22 luglio ma, è del resto tradizione, la casa americana non aspetterà quel giorno per esibire il suo prossimo sportivo.

Recentemente, era stato scoperto che sta già circolando una beta a numero chiuso tramite l’immancabile leak estivo.

EA Sports ha già mandato online la premiere per il reveal trailer ufficiale di FIFA 22, con un promemoria disponibile ora su YouTube.

Il successore di FIFA 21 si mostrerà per la prima volta tra due giorni e cioè domenica alle ore 17:30, ad un passo dalla finale di Euro 2020.

Da quanto trapelato, il reveal trailer dovrebbe avere una durata di 1:40 minuti, anche se non sappiamo quanto gameplay esibirà.

La tagline del nuovo capitolo è «Powered by Football», con tanto di marchio registrato, come svelato dalla descrizione del trailer e da una prima immagine.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la stella che sarà al centro della copertina di FIFA 22, e cioè un grande campione del calcio mondiale.

Toccherà ancora una volta a Kylian Mbappé, come lo scorso anno, vestire i panni del testimonial principale del gioco.

Fieri di dare il bentornato a @KMbappe

La cover star 🌟 di #FIFA22

Fieri di dare il bentornato a @KMbappe

La cover star 🌟 di #FIFA22

Stay tuned per il reveal dell'11 luglio

EA Sports si è detta «fiera di dare il bentornato a Mbappé, la cover star di FIFA 22», che sarà un’edizione «game-changing».

Il calciatore francese, campione del mondo nonché giovanissimo fenomeno del Paris Saint-Germain, metterà il nome anche sulla Ultimate Edition.

Questa copertina conferma l’iniziativa Dual Entitlement, che consentirà di avere copie PS4 e PS5/Xbox One e Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi.

L’iniziativa era già stata lanciata ai tempi di FIFA 21, lo scorso anno, quando è avvenuta la prima transizione next-gen.

Già in quei giorni, la versione next-gen aveva stupito gli appassionati per un particolare di non poco conto, ovvero i capelli dei calciatori.

Non ci è dato sapere quanto FIFA 22 rappresenterà uno stacco in termini visivi e di realismo, ma va detto che già l’ultimo capitolo aveva dato un’idea del passaggio a PS5 e Xbox Series X.