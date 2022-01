FIFA 22 “raddoppia” e tiene di nuovo testa a GTA V

La classifica software italiana settimanale torna ancora una volta per mostrare le preferenze giocatori del nostro paese: FIFA 22 a quanto pare non vuole farsi superare in alcun modo da sua maestà GTA V.

Dopo aver tenuto banco durante le scorse festività, FIFA 22 sta continuando a mantenere il primato anche nella prima settimana reale del nuovo anno da poco iniziato, dimostrando quanto il gioco EA sia ancora molto popolare.

Il simulatore calcistico di EA ha infatti vinto nella settimana che ha segnato la fine del 2021, continuando ancora a incassare ottimi numeri tra i gamer della penisola.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha ora pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 3 al 9 gennaio 2022.

In prima posizione, come accennato poco sopra, stazione FIFA 22 in versione PS4, dimostrando che il titolo calcistico di Electronic Arts è sempre più forte.

GTA V, l’open world di Rockstar Games divenuto con gli anni un vero e proprio paradigma del genere di appartenenza, deve accontentarsi anche stavolta di un secondo posto.

Terza posizione, a sorpresa, per FIFA 22 in versione Nintendo Switch, decretando quindi una “doppietta” in casa EA davvero niente male.

La classifica PC è invece dominata da F1 2021, racing sviluppato da Codemasters basato sul campionato mondiale di Formula 1 2021 e sui campionati di Formula 2 2021 e 2020.

Secondo posto per lo sparatutto tattico di Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, in vista dell’uscita del nuovo episodio noto come Extraction.

Terza posizione per per Grand Theft Auto V, il quale chiude un trittico di giochi per personal computer che rimarcano le preferenze dei giocatori italiani.

Parlando ancora di FIFA 22, avete letto che EA ha confermato un grave attacco hacker, visto che molti account del gioco sono stati compromessi?

Per quanto riguarda GTA V, invece, purtroppo oggi sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda la release della versione netx-gen.