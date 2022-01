Il 2022 in Italia inizia con GTA V battuto da FIFA 22

Archiviato il 2021, la classifica software italiana settimanale torna in questi primi giorni del nuovo anno per mostrare le preferenze giocatori dello stivale: FIFA 22 a quanto pare è partito alla grande, battendo il gigante GTA V.

Dopo settimane in cui altri giochi lo hanno tallonato, FIFA 22 sta ora mantenendo il primato anche in questo inizio 2022, dimostrando ancora una volta la forza del brand.

Il simulatore calcistico di EA ha infatti monopolizzato le vacanze di Natale, con un paio di titoli Switch in grado di tenergli testa a fatica. Ora, l’ultimo capitolo della serie è tornato a trionfare.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha ora pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

In prima posizione troviamo, come accennato poco sopra, FIFA 22 in versione PS4, dimostrando che il primo round di questo 2022 va di diritto al simulatore calcistico di Electronic Arts.

GTA V, il capolavoro Rockstar Games che non ha certo bisogno di presentazioni, deve quindi “accontentarsi” del secondo posto.

Terza posizione per F1 2021 (sempre in versione PS4), gioco di guida sviluppato da Codemasters basato sul campionato mondiale di Formula 1 2021 e sui campionati di Formula 2 2021 e 2020.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi PC più venduti in Italia nello stesso lasso di tempo, in prima posizione troviamo lo sparatutto tattico di Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Secondo posto anche in questo caso per Grand Theft Auto V, mentre in terza posizione troviamo un altro grande open world Rockstar, ossia Red Dead Redemption 2.

